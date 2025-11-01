Planta de lunares, la elección perfecta para decorar su hogar

A beautiful shot of a hypoesthesia plant Foto: Freepik

La planta de lunares (Hypoestes phyllostachya), también conocida como planta de cara de pecas, es una especie originaria de Madagascar que se ha ganado un lugar especial en hogares y jardines por el llamativo colorido de sus hojas. Su follaje, salpicado de tonos rosados, blancos, rojos o morados, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una planta decorativa y fácil de cuidar.

Eso sí, tenga en cuenta que prefiere los ambientes cálidos, húmedos y con luz brillante indirecta, por lo que crece muy bien en interiores, especialmente cerca de ventanas donde reciba buena iluminación sin exposición directa al sol.

Es una planta herbácea perenne que puede alcanzar hasta un metro de altura y presenta hojas ovaladas de textura suave, adornadas con manchas intensas en el haz y más pálidas en el envés. Aunque florece con pequeñas flores rosadas, blancas o lilas, su verdadero atractivo está en las hojas, cuyo contraste aporta vitalidad a cualquier espacio.

En regiones de clima templado suele cultivarse como planta anual, mientras que en zonas tropicales puede naturalizarse fácilmente. Por su belleza y facilidad de cultivo, la planta de lunares se ha convertido en una de las favoritas para dar vida y color al hogar.

Cuidados

Luz

La planta de lunares prospera con luz brillante e indirecta, es ideal ponerla cerca de ventanas orientadas al norte o este, o detrás de cortinas ligeras que filtren la luz solar directa.

En exteriores prefiere sol parcial o sombra moteada bajo un dosel que atenúe la intensidad lumínica.

Clima

Esta planta tropical de Madagascar prefiere temperaturas cálidas entre 20-38 °C, tolerando extremos de 5-43 °C con precaución.

Necesita alta humedad (al menos 50%), por lo que es ideal para baños con ventana o cerca de bandejas con agua y guijarros.

Riego

Requiere riego semanal para mantener la tierra uniformemente húmeda pero sin saturar. Riegue cuando la capa superior del suelo (aproximadamente 1 cm) esté seca al tacto.

Al ser una planta perenne que retiene agua en sus hojas, es moderadamente tolerante a la sequía y no necesita riegos tan frecuentes como otras especies.

Sustrato

Prefiere una mezcla para macetas rica en materia orgánica con excelente drenaje. Una mezcla universal para macetas es adecuada, pero mejórela añadiendo piedra pómez o perlita para optimizar el drenaje y prevenir la pudrición de raíces.

Si la planta directamente en el suelo del jardín, incorpore compost orgánico antes de plantar para enriquecer el sustrato.

Plagas y enfermedades:

Las principales afecciones incluyen mancha marrón causada por hongos (manifestada con manchas amarillo-marrón con halos), más común en condiciones húmedas con poca circulación de aire, y pudrición de hojas por patógenos bacterianos que requieren tratamiento rápido con bactericidas a base de cobre.

También puede sufrir marchitamiento por riego inadecuado, deformidad de hojas por plagas o deficiencias nutricionales, y estrés general. Prevenga estos problemas asegurando buena circulación de aire, riego apropiado y aplicación regular de insecticidas preventivos.

