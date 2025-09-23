Planta vira vira: para qué sirve, beneficios y sus cuidados

Marcela o vira vira Foto: Wikipedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted ha caminado por los páramos o bosques altoandinos de Colombia, es posible que haya visto la vira vira. Este pequeño arbusto, de aspecto delicado, llama la atención por sus diminutas flores blancas con tonos amarillos y por sus múltiples beneficios, que van desde sus propiedades medicinales hasta su papel en el equilibrio ecológico.

La marcela (Achyrocline saturejoides) es una especie perteneciente a la familia Asteraceae, también conocida popularmente como vira vira. Se trata de un arbusto o subarbusto perenne que alcanza aproximadamente un metro de altura, caracterizado por sus tallos delgados que están cubiertos por una especie de vello blanco que le da un aspecto suave. Las hojas son alargadas y estrechas, también con ese vello que les da un tono grisáceo.

Sus flores son muy pequeñas, de color blanco, agrupadas en la punta de los tallos, rodeadas por pequeñas hojitas amarillas o amarillo-rojizas. Además, tienen un perfume suave que atrae mariposas, abejas y escarabajos.

Esta planta tiene una amplia distribución en Sudamérica, encontrándose en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Crece naturalmente en pastizales, bordes de caminos y sitios bien drenados desde bosques altoandinos hasta páramos, adaptándose a alturas de 2,600 a 3,300 metros en regiones como Cundinamarca y Boyacá en Colombia. Su capacidad de adaptación a diversos ambientes, desde secos hasta semihúmedos, la convierte en una especie resistente y de fácil cultivo, propagándose tanto por semillas como por gajos.

La marcela cumple un papel importante como planta hospedera de varias especies de mariposas como la “Dama manchada”, “Dama pintada” y “Cuatro ojos común”, mientras que sus semillas sirven de alimento para aves granívoras. Sus flores abundantes se utilizan tradicionalmente como ornamentales en arreglos florales secos muy duraderos, y la planta completa se emplea como incienso natural, además de que sus hojas ligeramente amargas tienen la peculiaridad de apelmazarse al masticarlas como un chicle.

Según la Universidad Nacional de Colombia, en su página web de Ciencia y Tecnología, en el ámbito medicinal, la marcela está incluida en el Vademécum colombiano de plantas medicinales y es ampliamente reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y antimicrobianas. Investigaciones científicas han demostrado que metabolitos como la quercetina y moslosooflavona presentes en la planta tienen efectos antagonistas alfa que relajan los músculos y mejoran el flujo urinario, validando su uso tradicional para tratar problemas de próstata, riñones, infecciones de la piel y como calmante.

Cuidados

Luz y clima

La marcela requiere exposición directa al sol para su óptimo desarrollo, prefiriendo ubicaciones con buena iluminación solar durante la mayor parte del día.

Esta planta se adapta bien a climas templados y tiene la capacidad de desarrollarse en diferentes condiciones lumínicas, aunque siempre prefiere ambientes soleados.

Su resistencia natural a las condiciones climáticas adversas la convierte en una opción práctica para jardineros que buscan plantas de bajo mantenimiento. Durante las temporadas secas, despliega mecanismos que le permiten seguir floreciendo con escaso riego, demostrando su notable capacidad de adaptación.

Riego

El riego es una operación importante principalmente durante las etapas tempranas del cultivo, cuando la planta está estableciéndose. A pesar de no tener requerimientos elevados de agua, es necesario considerar el suministro hídrico regular durante los primeros meses de crecimiento para asegurar un desarrollo adecuado de la planta.

Una vez establecida, demuestra una tolerancia a la sequía y puede sobrevivir con riegos moderados. Durante períodos secos prolongados, puede requerir riego suplementario, pero en general es una planta que se adapta bien a condiciones de humedad limitada. Es importante evitar el exceso de humedad en el suelo, ya que esto puede provocar problemas de pudrición radicular.

Abono

La fertilización debe ser adaptada a cada caso particular, buscando incrementar tanto la masa vegetal como la acumulación de principios activos. El tipo de fertilizante, cantidad, época, forma y profundidad de aplicación requieren ensayos específicos para determinar la mejor estrategia nutricional para cada situación.

Ojo, prospera mejor en suelos fértiles y bien nutridos, aunque también se adapta a suelos menos ricos. Es recomendable realizar aportes de materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes de liberación lenta. La fertilización debe ser moderada, evitando excesos que puedan alterar la concentración de compuestos activos en la planta.

Poda:

La poda se realiza principalmente durante la cosecha. Esta práctica no solo permite la recolección del material útil, sino que también estimula el rebrote y mantiene la planta en buenas condiciones para futuras cosechas.

Además de la poda de cosecha, es recomendable realizar podas de mantenimiento para eliminar material seco o dañado y mantener la forma de la planta. Estas podas ligeras pueden realizarse periódicamente para favorecer el desarrollo de nuevos brotes y mantener la vitalidad de la planta.

Plagas

Es una planta relativamente resistente a plagas y enfermedades. El principal problema conocido es la pudrición de raíces causada por exceso de humedad en el suelo, por lo que es fundamental mantener un buen drenaje y evitar encharcamientos.

Por el momento no se conocen otros problemas de importancia en el cultivo de esta especie. Su resistencia natural y las propiedades alelopáticas que presenta, las cuales inhiben el desarrollo de otras especies, contribuyen a mantener un cultivo relativamente libre de problemas sanitarios significativos.

Cosecha

La cosecha se realiza cuando el cultivo se encuentra en plena floración, momento en que la concentración de principios activos es máxima. Se puede recolectar únicamente las sumidades floridas o incluir también las hojas, dependiendo del uso que se le vaya a dar al material cosechado.

Se aconseja cortar aproximadamente el 80% de las ramitas tiernas con flores, dejando suficiente material vegetal para que la planta pueda regenerarse. La calidad del producto será mayor si el secado se realiza a la sombra en un lugar bien ventilado, disponiéndose sobre bandejas con tejido que permita la circulación del aire.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼