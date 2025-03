Plantar para renacer: ¿cómo una huerta transforma la vida de habitantes de calle?

La huerta comunitaria de la Comunidad de Vida El Camino no es solo un espacio de cultivo. Es un lugar donde la tierra, el esfuerzo y la esperanza se unen para demostrar que la transformación es posible, una semilla a la vez. Foto: Integración Social Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sol de la mañana ilumina la tierra húmeda de la huerta comunitaria de la Comunidad de Vida El Camino, ubicada en la localidad de Engativá, Bogotá. Allí, entre surcos de lechugas, tomates y cebollas, hombres y mujeres con historias de vida marcadas por la calle encuentran un nuevo propósito en el trabajo con la tierra.

“Esto no es solo sembrar y cosechar. Es aprender a tener paciencia, a cuidar algo con dedicación, a ver cómo crece y entender que uno también puede cambiar”, dice a El Espectador Carlos Medina, un exhabitante de calle y hoy uno de los líderes de la huerta. Con sus manos curtidas, recorre los cultivos mientras recuerda cómo, hace apenas un año, su vida era completamente distinta.

Medina vivió en las calles del centro de Bogotá por casi una década. Perdió a su familia, oportunidades y la confianza en sí mismo. “Yo pensaba que la calle era mi destino. Uno se acostumbra a vivir al día, a no pensar en el futuro. Pero cuando llegué aquí y me dieron una pala en la mano, algo cambió”, cuenta.

El proyecto de la huerta comunitaria nació como una iniciativa de la Secretaría de Integración Social (SDIS) dentro del programa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, que busca brindar oportunidades de reinserción social a habitantes y exhabitantes de calle. A través del trabajo con la tierra, los participantes no solo aprenden sobre agricultura urbana, sino que también desarrollan habilidades que les permiten proyectarse hacia una vida más estable.

Para Sandra Quesada Zabala, tallerista del eje de ampliación de capacidades y generación de oportunidades de la SDIS, se trata de una actividad que tiene mucho impacto en las personas: “aquí se les enseña desde el alistamiento del suelo hasta la cosecha. Pero más allá del aprendizaje técnico, lo importante es que logran recuperar la confianza en sí mismos y entender que son capaces de construir algo valioso”.

El proceso dura tres meses, tiempo en el que los participantes trabajan en diferentes etapas del cultivo:

• Preparación del terreno: Se remueve la tierra y se abona con materia orgánica.

• Siembra: Se colocan las semillas en pequeños almácigos y, luego de unas semanas, se trasplantan al terreno definitivo.

• Mantenimiento: Se realizan riegos, podas y control de plagas de manera natural.

• Cosecha: Tras varias semanas de cuidado, los productos están listos para ser recolectados y vendidos.

Cosechas que alimentan y transforman

Cada martes y jueves, los participantes de la huerta llevan su producción a las afueras de la unidad operativa para venderla a residentes y trabajadores del sector. Lechugas frescas, tomates jugosos, cebollas y ajos cosechados con sus propias manos se convierten en una fuente de ingresos que permite mantener el proyecto en funcionamiento.

🌺 🌼 Le puede interesar: Ocho plantas que son comunes y no son buenas para la casa: esto dice un experto

“El dinero que recogemos lo reinvertimos en semillas, herramientas y materiales. También compramos insumos para mejorar el suelo, porque aquí aprendimos que la tierra, como la vida, necesita cuidados para dar buenos frutos”, explica Medina. La comunidad del sector ha respondido positivamente al proyecto. “Es bonito verlos trabajando, con ganas de salir adelante. Yo vengo todas las semanas a comprar porque sé que esto los ayuda”, dice Medina.

Además de las hortalizas, en la huerta también se cultivan suculentas, plantas conocidas por su resistencia y facilidad de cuidado. Este taller, que complementa el proceso de formación, permite a los participantes desarrollar habilidades que pueden convertirse en una alternativa de sustento sostenible.

“Las suculentas son como nosotros: fuertes, capaces de sobrevivir en condiciones difíciles, pero también hermosas cuando se cuidan bien”, dice Quesada. En este espacio, los asistentes aprenden a cultivar y cuidar estas plantas, además de elaborar materas con materiales reciclables como tela, cartón y cemento. “Cada matera que hacemos es única, así como cada historia que estamos tratando de reconstruir aquí”, añade Quesada.

Más que un cultivo, un proceso de sanación

El contacto con la tierra tiene un efecto transformador en quienes participan en el proyecto. Según especialistas en rehabilitación, la jardinería reduce el estrés, mejora la concentración y fortalece la autoestima. “Cuando llegué aquí, mi cabeza estaba hecha un desastre. No tenía paciencia, me desesperaba por todo. Pero la huerta me enseñó que todo tiene su proceso. Aprendí a esperar, a cuidar, a confiar en que las cosas pueden mejorar”, confiesa Medna, quien ahora sueña con seguir trabajando en proyectos de agricultura urbana.

Quesada destaca que este tipo de iniciativas no solo ayudan en el proceso personal de cada individuo, sino que también fomentan el sentido de comunidad. “Aquí aprenden a trabajar en equipo, a apoyarse entre ellos. Es un proceso de reconstrucción tanto individual como colectiva”, explica. A pesar de los desafíos, el proyecto sigue creciendo y buscando nuevas formas de expandirse. La meta es lograr que más personas en situación de calle puedan acceder a esta oportunidad y que los productos de la huerta lleguen a más lugares.

Medina, quien alguna vez pensó que su destino era la calle, ahora se imagina un futuro distinto. “Quiero seguir aprendiendo, tal vez montar mi propio vivero o trabajar en un huerto más grande. Aquí entendí que uno siempre puede empezar de nuevo, así como la tierra después de cada cosecha”. La huerta comunitaria de la Comunidad de Vida El Camino no es solo un espacio de cultivo. Es un lugar donde la tierra, el esfuerzo y la esperanza se unen para demostrar que la transformación es posible, una semilla a la vez.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼