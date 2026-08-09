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Plantas acuáticas: consejos clave para elegirlas y cuidarlas

Crear un pequeño ecosistema acuático en casa puede ser más sencillo de lo que imagina, siempre que conozca qué especies son compatibles y qué condiciones necesitan para crecer.

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09 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Seguro alguna vez se ha encontrado en internet con esas pequeñas maravillas llenas de vida: plantas creciendo dentro de una maceta de vidrio, un recipiente transparente o incluso un estanque donde parecen convivir en perfecta armonía. A simple vista, podría parecer que basta con poner unas cuantas plantas juntas y dejar que la naturaleza haga su trabajo, pero la realidad es un poco más compleja.

No se trata solo de escoger plantas bonitas y acomodarlas donde haya espacio. Cada especie tiene necesidades diferentes de luz, agua, temperatura y...

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