Plantas acuáticas: consejos clave para elegirlas y cuidarlas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Seguro alguna vez se ha encontrado en internet con esas pequeñas maravillas llenas de vida: plantas creciendo dentro de una maceta de vidrio, un recipiente transparente o incluso un estanque donde parecen convivir en perfecta armonía. A simple vista, podría parecer que basta con poner unas cuantas plantas juntas y dejar que la naturaleza haga su trabajo, pero la realidad es un poco más compleja.

No se trata solo de escoger plantas bonitas y acomodarlas donde haya espacio. Cada especie tiene necesidades diferentes de luz, agua, temperatura y...