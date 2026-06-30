Plantas con aroma cítrico: cuáles elegir y dónde ponerlas en casa

Las plantas aromáticas pueden cultivarse en macetas y aportar frescura a cocinas, ventanas o balcones con buena luz. Algunas variedades, como el toronjil, la limonaria o el cidrón, desprenden notas cítricas. Foto: Pexels

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Las plantas con aroma cítrico pueden darle frescura a la casa sin depender solo de aerosoles, velas o ambientadores. No suelen perfumar una habitación completa, pero sí aportan un olor suave y natural cuando están en cocinas, ventanas, balcones, terrazas o entradas con buena luz.

Su aroma aparece con más fuerza al tocar las hojas, podarlas, frotarlas suavemente o usarlas secas en bolsitas aromáticas. Por eso conviene verlas como una mezcla entre decoración y aroma natural, pues necesitan luz, ventilación y cuidados básicos para mantenerse bien. Estas son algunas opciones útiles para casa:

Plantas con aroma cítrico para espacios de casa

Toronjil

El toronjil, también llamado melisa (Melissa officinalis), tiene hojas verdes con un aroma fresco parecido al limón. Puede cultivarse en macetas grandes y sus hojas se usan en infusiones, aguas frescas o mezclas aromáticas. Eso sí, conviene vigilar su crecimiento, porque puede propagarse con facilidad si no se controla. La Universidad de Wisconsin-Madison la describe como una hierba de la familia de la menta, de hojas fragantes.

Limoncillo

El limoncillo (Cymbopogon citratus) tiene hojas largas, estrechas y con olor a limón. Por su tamaño y aspecto tropical, suele funcionar mejor en balcones, patios o terrazas luminosas que en interiores oscuros. También puede usarse en infusiones y perfumes, según la Universidad Estatal de Pensilvania.

Cidrón

El cidrón, también llamado cedrón, hierbaluisa o verbena de limón (Aloysia citriodora), es una de las plantas de aroma cítrico más marcado. Sus hojas pueden secarse y aprovecharse en té o bolsitas aromáticas. Es una buena opción para quienes buscan una fragancia más evidente, siempre que la planta tenga buena luz y no esté en un espacio demasiado cerrado.

Tomillo limón

El tomillo limón (Thymus x citriodorus) es una alternativa compacta para macetas pequeñas, ventanas o bordes de jardín. Tiene hojas con notas cítricas y también puede usarse en la cocina. Su ventaja es que no ocupa tanto espacio como otras aromáticas y se adapta bien a lugares soleados con buen drenaje.

Albahaca limón

La albahaca limón aporta un aroma cítrico más dulce. Puede servir para decorar y para cocinar, pero necesita buena luz y condiciones cálidas, como otras albahacas. Por eso puede funcionar en una cocina o ventana donde reciba suficiente claridad.

Geranio limón

El geranio con aroma a limón tiene valor decorativo y puede ubicarse en una zona de paso. Sus hojas liberan más olor cuando se rozan o se frotan suavemente.

Limonero en maceta

También es posible tener cítricos reales en recipientes. Un limonero pequeño o una naranja calamondina pueden aportar hojas brillantes, frutos decorativos y flores blancas fragantes.

Limones, limas, kumquats y calamondinas son opciones posibles para macetas, según la Royal Horticultural Society, organización británica especializada en jardinería.

Estos cítricos necesitan más cuidado que muchas hierbas aromáticas. Requieren luz directa durante parte del día, riego cuidadoso, hojas limpias y revisión de plagas como cochinilla, mosca blanca o ácaros.

Otras plantas aromáticas para tener en cuenta

Aunque no todas tienen olor cítrico, hay otras plantas que se usan con frecuencia para decorar y perfumar espacios con buena iluminación.

Lavanda

Es una de las aromáticas más populares. Su fragancia suele asociarse con espacios de descanso y también aporta valor decorativo por sus flores moradas.

Gardenia

La gardenia es un arbusto con flores aromáticas. Su olor es intenso y dulce, y por eso suele aparecer en listados de plantas para perfumar habitaciones o rincones de casa.

Jazmín

El jazmín es conocido por su aroma dulce y por su uso en perfumería y cosmética. Puede aportar personalidad a una habitación, ventana o zona bien iluminada, según AD Magazine, medio especializado en diseño e interiorismo.

Fresia

La fresia es una planta de flor aromática. Su fragancia se asocia con una sensación fresca y primaveral. Como cuidado básico, necesita un suelo con buen drenaje para evitar encharcamientos.

Flor de cera

La flor de cera destaca por su aspecto ornamental y por su fragancia dulce. Necesita un lugar con suficiente luz, pero sin exposición directa fuerte.

Al final, la elección depende del espacio. Para una cocina o ventana pueden funcionar el toronjil, el tomillo limón o la albahaca limón.

Para un balcón o terraza, la limonaria, el cidrón o el geranio limón. Y para quienes quieran un árbol pequeño y tengan paciencia, un limonero en maceta puede aportar ese toque fresco que muchas veces se asocia con el olor del limón.

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