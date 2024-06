¿Plantas nuevas en casa?: Claves para cuidarlas y que no mueran en el intento

El cuidado de las plantas es un compromiso que requiere atención y constancia, pero que recompensa con creces el esfuerzo invertido, enriqueciendo nuestros espacios Foto: Pixabay - milivigerova

La llegada de una nueva planta a nuestro hogar siempre es motivo de alegría y expectativa, ya que ese toque de vida verde que nos dan promete embellecer y refrescar nuestros espacios. Sin embargo, el entusiasmo inicial puede dar paso a la preocupación cuando, a pesar de nuestros cuidados básicos, la planta no prospera como esperábamos y pierde el esplendor que tenía cuando la compramos.

Lo primero que debe tener en cuenta es que las plantas en viveros y tiendas especializadas se encuentran en condiciones óptimas y cuidadosamente controladas. Los profesionales de la jardinería y horticultura se aseguran de que cada ejemplar presente un aspecto inmejorable para la venta, por eso, al llevarlas a casa, es normal que experimenten un período de adaptación.

“Al traer una nueva planta a casa, el primer paso es encontrarle el lugar ideal. Esto depende de las necesidades específicas de cada especie: algunas prefieren sombra, otras luz solar directa, y muchas se adaptan bien a condiciones intermedias”, explica Elizabeth Ariza, del vivero Plant Habitat.

Le podría interesar: ¿Tener una huerta puede traer beneficios para la salud mental?

Por lo tanto, es esencial que evalúe cuidadosamente la cantidad de luz natural disponible en su hogar y los espacios que puede destinar a su futura compañera vegetal. Una vez hecho esto, consulte con el vendedor sobre los requerimientos específicos de la planta que está considerando adquirir. Esta información previa es crucial, pues le permitirá tomar una decisión informada y asegurar que su nueva planta no solo sobreviva, sino que florezca en su nuevo hogar.

“Es fundamental conocer los hábitos y necesidades específicas de la nueva planta, considerando factores como el sustrato, el abono y, especialmente, el riego. Contrario a la creencia popular, las plantas recién adquiridas no necesitan una hidratación profunda inmediata” explica Ariza, y agrega que: “Las plantas que se venden generalmente ya han sido regadas, por lo que no requieren que se les dé más agua al llegar a su nuevo hogar, ya que eso podría encharcar sus raíces y acelerar la pudrición o aparición de plagas. Sin embargo, si quiere asegurarse de que su planta necesita o no hidratación, se puede utilizar un método simple: inserta un palito de madera en la tierra; si sale limpio, es hora de regar, pero si sale con tierra húmeda adherida, puede esperar uno o dos días más”.

Menciona que cuando una nueva planta llega a un hogar, es importante entender que necesita un periodo de aclimatación, pero este proceso varía según la especie, siendo especialmente relevante para plantas exóticas. Durante esta fase, debe asegurarse de que la planta está saludable, observando signos como hojas firmes y brillantes, un crecimiento constante y una apariencia general vigorosa. Por ello, para facilitar la adaptación, se recomienda experimentar con diferentes ubicaciones dentro del hogar, prestando atención a factores como la luz, la humedad y la temperatura de cada espacio y ver cómo va evolucionando la planta.

Sin embargo, si la planta sigue viéndose decaída es importante investigar la causa, ya que podría ser por exceso o falta de agua, problemas de iluminación o circulación de aire inadecuada. Por ello consideré que:

Las plantas de sombra no deben exponerse a sol directo.

Las plantas de sol necesitan una exposición gradual a la luz intensa.

Las plantas de interior pueden sufrir si se colocan en ambientes inadecuados, como áreas con sol directo o corrientes de aire.

Algunas especies, como las aromáticas o las tropicales, sí necesitan mantener un nivel de humedad constante. Estas plantas no deben dejarse secar completamente, ya que son sensibles a la falta de agua. Una forma efectiva de lograr esto es utilizando un atomizador, que permite distribuir el agua en forma de fina neblina sobre las hojas. Este proceso, conocido como nebulización, ayuda a mantener la humedad foliar sin saturar el suelo, beneficiando especialmente a plantas tropicales o aquellas que prosperan en ambientes húmedos.

Aplique abono una vez al mes o cada mes y medio como máximo, dependiendo de la especie y sus necesidades nutricionales.

“La clave está en proporcionar condiciones similares a las de su hábitat natural, permitiendo una transición suave a su nuevo entorno, esto equivale a tener mucha paciencia y atención. Pues las plantas son seres vivos, son sensibles si la pones de golpe en el sol, (aunque sean aptas para recibirlo) porque no venían de un entorno así. Por ello debe tratar de revisarla todos los días para ver si el lugar en el que está sí le gusta”, aclara Ariza.

¿Se debe trasplantar una planta apenas llega?

“Existe cierto debate sobre cuándo trasplantar una planta nueva, unos dicen que debe hacerse de inmediato, otros que deben esperar, sin embargo, la verdad es que no hay una regla universal, pues cada planta es diferente y se adapta a los entornos de manera diferente. Yo aconsejo que esperen unos días, mientras que la planta se adapta tanto a la iluminación del lugar, como al aire que le está dando, ya que se pueden estresar”.

Le podría interesar: ¿Busca una planta buena, bonita, resistente y variada?: las suculentas al rescate

Pasada esta consideración, asegúrese de que la planta tenga estas señales para poder trasplantarla:

Raíces visibles: Si sobresalen por encima o debajo del sustrato, indica que la planta necesita más espacio.

Drenaje deficiente: Si la maceta carece de orificios o el sustrato está muy compactado.

Desproporción: Cuando una planta está más grande que su maceta actual.

Embalaje temporal: Si viene en una bolsa plástica en lugar de una maceta adecuada.

“Lo más importante a recordar es que las plantas son seres vivos, por lo que requieren atención constante. Generalmente, dan señales sobre su estado de salud y necesidades, así que es fundamental desarrollar un ojo observador y practicar la paciencia en su cuidado. Esta tarea demanda dedicación, pero los resultados son gratificantes. Cuando se cuidan adecuadamente, las plantas aportan una armonía incomparable y una vitalidad única a cualquier espacio”, finaliza la experta.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼