Hablemos de plantas, pero también de zombis o, mejor, de Plantas vs Zombies

Primero, una obviedad: es viernes.

Es un dato importante porque el día representa el final de la semana hábil y los finales de los tiempos suelen ser momentos en los que las convenciones sociales y el orden establecido se subvierte para dar paso a su sabor preferido de anarquía. Hay una amplia literatura y filmografía detrás de este orden (o desorden) de las cosas.

En el caso de este espacio, por el momento al menos, suspendemos nuestra programación habitual para hablar de plantas, sí, pero también de zombis.

Sí, zombis. Las criaturas que en el cine y la literatura fantástica quedan atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Vale, están muertos, pero técnicamente son muertos vivientes. Así que podemos decir que, al igual que su documento final de tesis de grado, los zombis no están muertos muertos FINAL NO VA MÁS ESTE SÍ FUE.docx.

En este caso, los muertos vivientes vienen no sólo por sus cerebros, ni por otras partes carnosas y ricas en proteína de su cuerpo, sino por su jardín.

¿De qué se trata “Plantas vs. Zombies”?

Plantas vs zombis es un exitosísimo juego móvil (para jugar en celulares) en el que hay que resistir una invasión de zombis a punta de plantas.

La premisa del juego es tan adorable, como delirante. ¿En cuántas películas de invasión extraterrestre el héroe o heroína es alguien distinto a un militar, un policía o cualquiera con un arma? ¿Una lingüista, por ejemplo? Vale, “Arrival” es de los pocos ejemplos.

Algo similar sucede con Plantas vs zombis: su trama es tan inverosímil, como escasa. Y esto lo vuelve un bien preciado justamente por su rareza.

Las plantas no son, necesariamente, el centro de muchos videojuegos. Y, de hecho, en varios están más del lado del villano (las carnívoras de Mario vienen a la cabeza). En Plantas vs zombis, sin embargo, son su única línea de defensa entre hordas de zombis y su casa.

La premisa básica es resistir la invasión con una serie de líneas de defensa: desde plantas de arveja que lanzan granos, pasando por papas que explotan como una mina.

La idea es cultivar sol a punta de, claro, girasoles y utilizar cada unidad de luz como moneda para poder plantar más especies en su jardín y así impedir que los zombis acaben con su jardín y con el jugador, de paso.

Su mecánica de juego sencilla, además de su línea gráfica (un balance entre divertida y enternecedora), lo convirtieron en un éxito instantáneo incluso entre la gente que no frecuenta los videojuegos. El juego es un derroche de creatividad, no sólo por su premisa fundadora, sino también por la variedad de zombis que presenta. Sí, todos babean un poco y suenan como un largo quejido, pero hay una variedad de criaturas para morirse de la risa (el zombi jugador de fútbol o el que maneja una compactadora de hielo vienen a la mente).

El juego pertenece al género tower defence y cuenta con tres versiones: el más reciente lanzamiento, “Plantas vs. Zombies 3, welcome to zomburbia”, está disponible desde esta semana para iOS y Android desde esta semana en algunos mercados.

“Plantas vs. Zombies 3″ viene en desarrollo desde 2019, cuando PopCap y Electronic Arts (los estudios detrás de este título) confirmaron que se encontraban produciendo una nueva versión del juego. Esta nueva versión regresa, de cierta forma, a la mecánica del lanzamiento original, pero añade algunos elementos nuevos, como la posibilidad de personalizar su vecindario, entre otros elementos.

Si lo suyo son las plantas y la jardinería, pero no tanto los videojuegos, vale la pena que le dé una oportunidad a los zombis, al menos a estos. Es probable que pase un buen rato. Recuerde, es viernes: ¿por qué no intentarlo?

Las dos primeras ediciones del juego se encuentran en la tiendas móviles de iOS y Android. Ambas versiones son gratuitas, pero ofrecen compras (y publicidad, aunque no exasperante) dentro de la aplicación.

