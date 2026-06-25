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¿Por qué las frutas se caen antes de madurar, qué significa y qué hacer?

Si las frutas se caen antes de madurar, no hay una sola respuesta. Puede ser un ajuste natural o una señal de que algo no anda bien.

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25 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Observar hojas, ramas, raíces y frutos ayuda a distinguir una caída natural de una señal de estrés o enfermedad.
Observar hojas, ramas, raíces y frutos ayuda a distinguir una caída natural de una señal de estrés o enfermedad.
Foto: Pexels
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Ver frutas verdes o pequeñas en el suelo puede parecer una mala señal, pero no siempre significa que el árbol esté enfermo. En muchos casos, la planta está haciendo una selección natural de su cosecha: conserva lo que puede alimentar y desprende lo que no logra sostener.

En algunos frutales, esta escena tiene nombre. Se conoce como “caída de junio” y ocurre después de la floración, cuando el árbol reduce parte de su producción antes de que llegue a la madurez. La Universidad de Minnesota describe este proceso en manzanos hacia finales de junio o comienzos de julio.

La alerta aparece cuando la pérdida es abundante, se repite cada año o viene acompañada de manchas, pudriciones, hojas amarillas, deformaciones o plagas visibles. En esos casos, conviene mirar más allá de la fruta en el suelo y revisar el estado general del árbol.

No toda fruta caída significa enfermedad

El desprendimiento ocurre en una zona específica de la planta, conocida como zona de abscisión. Allí se dan los cambios que permiten que el fruto se separe del árbol. Un artículo publicado en Frontiers in Plant Science, revista científica especializada en fisiología vegetal, explica que este proceso puede hacer parte de una caída fisiológica, en la que la planta ajusta su producción a su estado nutricional.

En manzanos, la Royal Horticultural Society relaciona esta pérdida con exceso de frutos, mala polinización, clima desfavorable, falta de humedad en el suelo y competencia por la energía disponible. La organización británica, especializada en jardinería, también recomienda no retirar frutos de más antes de que termine la caída natural, porque se podría reducir demasiado la cosecha.

En cítricos, el desarrollo de flores y frutos puede verse afectado por el clima, el estrés hídrico, el balance hormonal, la nutrición y la presencia de plagas, como lo plantea la Asociación Hortifrutícola de Colombia.

¿Qué revisar y qué hacer si las frutas se caen?

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, advierte que el exceso de lluvias y humedad puede afectar el cuajado, aumentar la caída de flores y favorecer enfermedades en cítricos. También señala que la antracnosis puede afectar botones florales y frutos, y provocar caída prematura.

El manejo del cultivo también influye. En cítricos, el uso de herbicidas por contacto directo, deriva o vaporización en altas temperaturas puede causar intoxicaciones en las plantas, pérdidas de frutos en desarrollo o abortos florales. Asohofrucol advierte este riesgo y señala que plagas como el picudo de los cítricos pueden debilitar las raíces y afectar el tamaño y la calidad interna de la fruta.

Antes de buscar una solución rápida, conviene revisar estos puntos:

  • La caída de frutos pequeños y sanos puede indicar un ajuste natural por exceso de producción.
  • Pérdidas abundantes o repetidas cada año exigen revisar riego, nutrición, poda y entrada de luz.
  • Manchas, pudriciones o deformaciones pueden señalar una enfermedad.
  • Hojas amarillas, poco vigor o ramas débiles obligan a mirar raíces, suelo y posibles plagas.
  • Lluvias fuertes, sequía, calor o viento también pueden generar estrés en el árbol.

Las acciones más seguras son mantener un riego adecuado sin encharcar, mejorar el drenaje, evitar podas severas, retirar frutos enfermos del suelo, revisar hojas y ramas con frecuencia y evitar aplicar fertilizantes sin revisar antes el estado del árbol y del suelo.

Cuando el árbol tiene demasiada producción, retirar parte de los frutos jóvenes puede ayudar a que los demás crezcan mejor. La Universidad de Minnesota recomienda esta práctica en manzanos y explica que también puede favorecer una cosecha más estable.

La diferencia entre una pérdida normal y una señal de alarma está en observar la cantidad, el aspecto de los frutos y el estado general de la planta.

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