¿Por qué los gatos comen plantas? Un estudio reciente ofrece nuevas pistas de esto

Los gatos que reaccionan más a la planta y muestran más interés por ella son hembras que los machos Foto: Pixabay - CatCrazy

Los gatos son criaturas enigmáticas que nunca dejan de sorprendernos. Entre sus saltos ágiles, largas siestas y rituales de acicalamiento, esconden comportamientos que a menudo generan más preguntas que respuestas. Uno de ellos es su curiosa costumbre de masticar plantas, a pesar de ser animales carnívoros por naturaleza. ¿Se trata de un simple capricho, de un instinto heredado o de una forma de cuidarse a sí mismos? La ciencia comienza a arrojar luz sobre este enigma felino y a revelar que, detrás de lo que parece un hábito extraño, podría existir un propósito mucho más práctico y adaptativo.

Según un estudio reciente publicado en el Journal of Veterinary Behavior y liderado por investigadoras de la Universidad de High Point, en Carolina del Norte, titulado “Comportamiento alimentario vegetal en gatos domésticos: apoyo a la hipótesis de la evacuación del pelo”, los gatos podrían ingerir determinadas hierbas con un propósito específico: facilitar la expulsión de las bolas de pelo acumuladas en el tracto intestinal. Esto sería posible gracias a las superficies irregulares y ásperas de las plantas, que funcionarían como una herramienta natural para ayudar a desalojarlas.

Para probar esta teoría, los científicos utilizaron microscopía de alta resolución para examinar bolas de pelo recogidas de sus propios gatos. El estudio involucró seis muestras separadas que fueron recubiertas con oro para determinar su conductividad y luego examinadas con un microscopio electrónico de barrido (MEB). Esta técnica permitió revelar detalles microscópicos invisibles a simple vista que resultaron ser clave para entender el mecanismo detrás del comportamiento felino.

Los resultados fueron sorprendentes: los pedacitos de hierba se enredaban con los pelos de los gatos de una manera parecida a como se destapa un desagüe atascado. Con ayuda del microscopio, los investigadores observaron que las hojas de algunas plantas tienen bordes irregulares y pequeñas puntas llamadas tricomas, que funcionan como diminutos ganchos. Estas estructuras resultaron tener el tamaño ideal para atrapar los pelos, incluso cuando eran mucho más largos y delgados. En todas las muestras analizadas, los pelos aparecían enredados con estas fibras vegetales, lo que demuestra que este mecanismo realmente ayuda a los gatos a deshacerse de las bolas de pelo.

Según el estudio, esto sugiere que los gatos podrían estar eligiendo deliberadamente las plantas más ásperas disponibles en su entorno, casi como si supieran instintivamente cuáles son las más efectivas para su propósito. El parecido de estas estructuras vegetales con las fibras de celulosa que ya se añaden a algunos alimentos comerciales para mascotas para ayudar a reducir las bolas de pelo resultó notable.

Antes de este descubrimiento, existía otra teoría predominante sobre por qué los gatos comen hierba: la automedicación para expulsar parásitos como lombrices intestinales. Esta hipótesis tenía cierta lógica basada en observaciones de otros animales. Se ha descubierto que los lobos expulsan lombrices intestinales envueltas en hierba. Incluso primates como los chimpancés y bonobos parecen seleccionar plantas específicas para deshacerse de tenias y nematodos.

Sin embargo, el nuevo estudio encontró que los parásitos intestinales no parecen ser el objetivo principal cuando los gatos comen hierba. Los nematodos y las tenias son hasta 60 veces más grandes que las estructuras vegetales microscópicas observadas, demasiado grandes para ser atrapados de la misma manera que los pelos. Si bien la hierba puede ayudar a expulsar gusanos por la parte trasera del sistema digestivo, el mecanismo parece ser diferente al que funciona con las bolas de pelo.

A pesar de estos descubrimientos prometedores, el estudio deja abiertas algunas preguntas importantes que requieren más investigación. Por ejemplo, si la hierba es principalmente un remedio contra las bolas de pelo, ¿por qué los perros, que rara vez padecen este problema, también comen hierba? El equipo de investigación siente curiosidad por expandir sus experimentos para determinar si la hierba podría también ayudar a expulsar el pelo por el otro extremo del sistema digestivo, que es la boca.

¿Que plantas pueden comer los gatos?

Aunque los gatos son carnívoros estrictos, ciertas plantas pueden aportar beneficios a su bienestar. Según explica la médica veterinaria integrativa Angélica Ruales, especies como el pasto de trigo, la avena o la cebada facilitan la expulsión de bolas de pelo gracias a su fibra, mientras que la hierba gatera y la valeriana estimulan el juego o inducen relajación. Incluso en algunos casos, se pueden usar infusiones suaves como la de manzanilla para aliviar molestias digestivas, siempre bajo supervisión veterinaria.

Ruales añade que, en gatos jóvenes o que viven en espacios cerrados, la interacción con plantas adquiere un valor especial porque favorece su desarrollo sensorial y el ejercicio de instintos naturales. Sin embargo, cuando el interés por las plantas es excesivo, puede reflejar carencias en su entorno, como falta de estímulos o recursos que canalicen su comportamiento predatorio. Por eso, subraya la importancia de ofrecer un ambiente enriquecido tanto física como emocionalmente.

Finalmente, la experta señala que algunas plantas tienen compuestos que actúan directamente sobre el sistema sensorial felino. La hierba gatera, por ejemplo, libera moléculas que generan respuestas placenteras en el cerebro del gato. Esto demuestra que el contacto con plantas no solo responde a necesidades físicas, sino también a estímulos sensoriales complejos. Por ello, Ruales insiste en que las plantas disponibles en casa sean seguras, libres de químicos y administradas con criterio, para que realmente contribuyan al bienestar integral de los felinos.

A continuación, se presentan algunas de las más recomendadas por su seguridad y propiedades beneficiosas:

Pasto de trigo: Favorece la digestión y ayuda a los gatos a expulsar las bolas de pelo que se forman al acicalarse. Es fácil de cultivar en casa y suele atraer a los felinos por su textura y sabor suave.

Hierba gatera (catnip): Estimula el juego, fomenta la actividad física y reduce el estrés. Muchos gatos reaccionan con entusiasmo al olerla o frotarse contra ella, lo que la convierte en una herramienta útil para aliviar la ansiedad y promover el bienestar emocional.

Valeriana: Tiene un efecto similar al del catnip en algunos gatos, provocando una respuesta relajada o juguetona. Aunque no todos los felinos responden de la misma forma, es una opción interesante para enriquecer su entorno emocional.

Caléndula : Con propiedades antiinflamatorias y calmantes, puede ser beneficiosa para gatos con problemas digestivos leves. Sus flores, en pequeñas cantidades, suelen ser bien toleradas si son ingeridas ocasionalmente.

Lavanda: Aporta un aroma relajante y, en su forma natural (sin aceites esenciales concentrados), no representa un riesgo para los gatos. Usada con moderación, puede contribuir a crear un ambiente más sereno.

A estas cinco plantas ampliamente recomendadas, pueden sumarse otras opciones igualmente seguras y útiles:

Pasto de avena o cebada: Ambas son ricas en fibra natural, ideal para gatos que no tienen acceso a jardines. Ayudan a mantener una buena digestión y a reducir la formación de bolas de pelo.

Silver vine (Actinidia polygama): Es una alternativa a la hierba gatera que ha demostrado provocar respuestas más intensas en algunos gatos. Su efecto puede incluir euforia, juego o relajación, dependiendo de la sensibilidad individual del animal.

Manzanilla: En infusión muy suave, puede ofrecer propiedades digestivas y tranquilizantes. Sin embargo, debe administrarse siempre bajo supervisión veterinaria, ya que no todos los gatos la toleran igual.

