¿Por qué mi Monstera no tiene agujeros?

A muchos les ha pasado: compran una Monstera deliciosa —conocida también como costilla de Adán— esperando esas grandes hojas perforadas que parecen salidas de una selva tropical, y en cambio se encuentran con un follaje liso, sin rastros de los icónicos agujeros. Pero no hay razón para alarmarse. En realidad, esto es completamente normal.

La Monstera es una planta tropical y trepadora, nativa de las selvas de América Central, donde ha evolucionado para adaptarse a la escasa luz, los vientos intensos y la competencia por espacio. Sus agujeros, o fenestraciones, son una respuesta evolutiva a ese entorno: permiten que la luz llegue a las hojas inferiores, reducen la resistencia al viento y ayudan a la planta a escalar otras estructuras en busca de claridad. Pero ese diseño de hojas no aparece desde el primer día.

Las plantas jóvenes de Monstera producen primero hojas completas y lisas. Solo con el paso del tiempo y bajo las condiciones adecuadas, la planta empieza a formar esos recortes naturales que la han convertido en favorita de interiores modernos.

¿Cuándo aparecen los agujeros en las hojas?

La clave está en varios factores que influyen en el desarrollo de las fenestraciones:

Luz

Este es probablemente el aspecto más importante. Las monsteras necesitan luz abundante pero indirecta. Un espacio oscuro o sin suficiente claridad puede limitar su capacidad para generar hojas más complejas. Si su planta crece pero no cambia la forma de su follaje, muévala a un lugar más luminoso, lejos de los rayos directos del sol.

Edad y tamaño

La Monstera necesita madurar para mostrar su versión más impresionante. Es común que las hojas lisas dominen en los primeros meses o incluso años de vida. A medida que el tallo se fortalece y se alarga, las nuevas hojas empiezan a abrirse y mostrar sus hendiduras características.

Nutrientes

Como toda planta, la Monstera requiere un suelo rico y equilibrado. La falta de nutrientes puede hacer que crezca lentamente o de forma incompleta. Un fertilizante orgánico, aplicado de forma regular y moderada, puede ayudar a potenciar su desarrollo.

Humedad

Al ser una planta tropical, agradece los ambientes húmedos. El aire seco frena su crecimiento. Puede rociar sus hojas con agua, usar humidificadores o agruparla con otras plantas para crear un microclima más húmedo.

Espacio para las raíces

Una maceta demasiado pequeña puede limitar su crecimiento. Si nota que las raíces asoman por los orificios de drenaje o que el crecimiento se ha estancado, es momento de cambiarla a un recipiente más amplio. Raíces saludables son sinónimo de hojas saludables.

Y si quiere hojas grandes, también cuide las raíces aéreas

Además de sus hojas vistosas, la Monstera desarrolla raíces aéreas. Aunque puedan parecer desordenadas o incontrolables, cumplen funciones importantes: absorben humedad, dan soporte estructural y ayudan a la planta a sostenerse al trepar. No se recomienda cortarlas. En lugar de eso, puede dirigirlas hacia un tutor o al sustrato para mantener su función sin perder el orden.





