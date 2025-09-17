¿Por qué se caen las hojas del árbol de jade y cómo solucionarlo?

El Jade es una variedad de suculenta de fácil mantenimiento. Foto: Pixabay

El árbol de jade (Crassula ovata), conocido como “planta del dinero” o “planta de la suerte”, es una suculenta muy apreciada por su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan sus cuidadores es la caída de hojas. Este fenómeno puede tener múltiples causas, desde el exceso de riego hasta la exposición inadecuada a la luz.

Acá les dejamos una guía para identificar el problema y devolverle la vitalidad a esta planta:

1. Exceso de riego

Síntomas: hojas blandas, amarillas o que caen con facilidad.

Causa: las raíces saturadas de agua se pudren y la planta no puede sostener el follaje.

Solución: Regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco. Verificar que la maceta tenga buen drenaje. Si las raíces están dañadas, retirar la planta, podar las partes afectadas y cambiar el sustrato.



2. Falta de riego

Síntomas: hojas arrugadas y secas que se desprenden fácilmente.

Causa: la planta consume sus reservas de agua y deja caer hojas para sobrevivir.

Solución: Retomar un riego regular, moderado y constante. Evitar los encharcamientos; lo importante es la regularidad, no la cantidad.



3. Luz inadecuada

Síntomas: hojas amarillentas o débiles.

Causa: la falta de luz indirecta brillante limita la fotosíntesis.

Solución: Colocar la planta cerca de una ventana luminosa, evitando la exposición solar directa intensa.



4. Cambios bruscos de ambiente

Síntomas: caída repentina de varias hojas sanas.

Causa: estrés por traslados frecuentes, corrientes de aire frío o bajas temperaturas.

Solución: Mantener la planta en un sitio estable, cálido y sin corrientes.



5. Deficiencia de nutrientes

Síntomas: hojas amarillas sin causa aparente de riego o luz.

Causa: carencia de minerales como nitrógeno o hierro.

Solución: Aplicar fertilizantes equilibrados o humus de lombriz una vez al mes en temporada de crecimiento. Usar productos específicos para suculentas en dosis bajas.



6. Quemaduras en las hojas

Síntomas: manchas marrones o secas.

Causa: exposición prolongada al sol directo o a temperaturas extremas.

Solución: Ubicar la planta en un lugar con luz indirecta brillante. Retirar las hojas dañadas mediante una poda ligera.



7. Plagas y productos agresivos

Síntomas: hojas marchitas o manchadas.

Causa: ataque de cochinillas, pulgones u hongos, o uso de productos químicos para dar brillo.

Solución: Aplicar jabón potásico o aceite de neem como tratamiento preventivo. Evitar productos abrasivos.



8. Renovación natural

Síntomas: caída gradual de hojas viejas.

Causa: proceso normal de la planta para dar paso a hojas nuevas.

Solución: Retirar las hojas secas y esperar el rebrote.



¿Se puede recuperar un árbol de jade que parece muerto?

En la mayoría de los casos, sí. Tras corregir el problema, la planta puede regenerarse y producir hojas nuevas. También es posible reproducirla por esquejes: se corta una hoja o rama, se deja secar un día y luego se siembra en un sustrato seco y bien drenado.





