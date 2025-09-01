¿Hojas amarillas en su calathea? Descubra por qué y cómo recuperarla

Imagen de una calathea ornata. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las calatheas, también conocidas como calateas, son plantas tropicales populares por sus espectaculares hojas con patrones y colores únicos. Pero su belleza viene con un precio: son exigentes en cuanto a cuidados. Uno de los problemas más comunes en estas plantas es el amarillamiento de las hojas, también llamado clorosis.

¿Por qué se ponen amarillas las hojas de la calathea?

Las hojas amarillas en una calathea no son una sentencia de muerte, pero sí una señal clara de que algo no va bien. Las causas más comunes están relacionadas con desequilibrios en el riego, la luz, la humedad ambiental y otros factores ambientales.

1. Problemas de riego

La calathea necesita un suelo siempre ligeramente húmedo, sin llegar a encharcarse.

Falta de agua: Las hojas se enrollan, pierden firmeza y se secan. El amarillamiento es la etapa final.

Exceso de agua: Puede provocar pudrición de raíces y amarillamiento generalizado.

Solución: Toque la tierra antes de regar. Si está seca, riegue de forma constante. Si está muy húmeda, reduzca la frecuencia y asegúrese de que la maceta tenga buen drenaje.

2. Humedad ambiental baja

Como planta tropical, la calathea necesita alta humedad ambiental. Ambientes secos provocan la pérdida de color y vitalidad en las hojas.

Factores que resecan el aire:

Aire acondicionado

Calefactores

Estufas

Solución: Pulverice agua sobre las hojas, coloque un plato con agua y piedras bajo la maceta, o use un humidificador. Esto ayudará a mantener el entorno ideal.

3. Luz inadecuada

La calathea no tolera ni la luz solar directa ni la oscuridad extrema.

Luz directa: quema las hojas.

Falta de luz: ralentiza su crecimiento y afecta su color.

Solución: Ubíquela en un lugar con luz indirecta brillante, como cerca de una ventana con cortinas.

4. Calidad del agua

El agua del grifo con cloro y sales puede dañar las raíces sensibles de la calathea.

Solución: Utilice agua de lluvia o deje reposar el agua del grifo 24 horas antes de usarla.

5. Falta de nutrientes

La deficiencia de hierro u otros nutrientes esenciales también puede causar hojas amarillas.

Solución: Aplique un fertilizante equilibrado una vez al mes en época de crecimiento (primavera-verano). No exceda la dosis para evitar quemar las raíces.

6. Plagas o enfermedades

Insectos como ácaros, cochinillas o infecciones por hongos pueden debilitar la planta y amarillear sus hojas.

Solución: Revise regularmente el envés de las hojas. Si detecta plagas, utiliza un insecticida natural o jabón potásico.

7. Exposición a corrientes de aire y temperaturas extremas

Las calatheas no toleran corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura.

Solución: Colóquela en un lugar estable, lejos de puertas, ventanas abiertas o aparatos de climatización.





🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼