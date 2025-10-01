Potus: estos son los lugares donde debe y no debe poner esta planta en casa

El Potus o Poto es una planta enredadera muy popular en interiores. Foto: Pixabay

Si acaba de llevar un potus a su casa o ya lo tiene desde hace tiempo, una de las primeras dudas que surge es dónde colocarlo. Aunque es una planta resistente y adaptable, elegir bien su ubicación puede marcar la diferencia entre que crezca frondosa y saludable o que se debilite con el tiempo. Aquí le contamos cuáles son los mejores y peores lugares para tenerlo en casa.

Antes de entrar en esas recomendaciones, conviene conocer mejor a esta especie. El Epipremnum aureum, conocido popularmente como potus, pothos o poto, es originario del sudeste asiático que se caracteriza porque en su ambiente natural crece como una liana vigorosa que puede alcanzar hasta 20 metros de longitud, con tallos de unos 4 cm de grosor que trepan gracias a raíces aéreas capaces de adherirse a árboles y superficies.

Otra característica popular son sus hojas, perennes y brillantes en forma de corazón, que cambian notablemente con la edad: en los ejemplares jóvenes no suelen superar los 20 cm, mientras que en plantas adultas pueden llegar a medir cerca de 1 metro de largo y 45 cm de ancho, con bordes irregularmente pinnados. Además, muchas de sus variedades presentan patrones amarillos que le otorgan un gran atractivo ornamental.

La floración es extremadamente rara tanto en estado silvestre como en cultivo, porque la planta no sintetiza naturalmente la fitohormona giberelina necesaria para florecer. Otra cosa importante que debe saber es que tóxica si se ingiere, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas. Por sus características, puede cultivarse como planta trepadora o colgante en interiores.

¿Dónde colocar el potus?

El potos es una de las plantas de interior más populares, con numerosos cultivares apreciados por sus hojas variegadas en tonos de amarillo, blanco o verde claro. Para que crezca saludable, lo ideal es ubicarlo en un lugar con luz media e indirecta. Aunque puede adaptarse a ambientes muy luminosos, la exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas. También es importante evitar espacios con bajas temperaturas o poca humedad, ya que estas condiciones afectan negativamente su desarrollo.

Algunos consejos para que sepa donde ponerla:

Cerca de ventanas orientadas al este o al oeste: Las ventanas con esta orientación ofrecen la cantidad justa de claridad sin un sol demasiado fuerte. Si lo ubica allí, puede colocar una cortina ligera o un visillo para suavizar la intensidad de los rayos y proteger el follaje. Ambientes con temperatura estable: El potos crece mejor en temperaturas entre 16 °C y 25 °C, que se asemejan a su entorno tropical natural. Evite ubicarlo cerca de corrientes de aire frío, calefacciones o aires acondicionados, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden debilitarlo. Zonas con algo de humedad: Aunque se adapta a distintos niveles de humedad, el potos agradece un ambiente ligeramente húmedo. Colocarlo en espacios como el baño o la cocina puede favorecer su vitalidad, siempre y cuando reciban suficiente luz indirecta. Espacios interiores donde pueda trepar o colgar: El potos es una planta trepadora y también luce muy bien en macetas colgantes o sobre repisas, permitiendo que sus tallos caigan de forma decorativa. Si prefiere que trepe, ubíquelo cerca de un tutor o soporte que le permita desarrollarse en vertical.

¿Dónde no poner el potus?

Aunque es una planta muy resistente y adaptable, no todos los lugares son adecuados para su desarrollo. Colocarlo en sitios inadecuados puede provocar desde quemaduras en sus hojas hasta freno en su crecimiento o problemas con otras plantas. Estos son algunos espacios donde conviene evitar ubicarlo.

Donde reciba sol directo y fuerte : Los rayos del sol pueden quemar las hojas, dejando manchas marrones o quemaduras en las puntas.

Ventanas sin una protección: Si coloca el potos muy cerca de una ventana, especialmente aquellas con vidrio limpio y sin cortinas, los rayos solares pueden concentrarse como una lupa y quemar las hojas. Para prevenirlo, asegúrese de que la luz esté filtrada con cortinas, persianas o colocando la planta a un costado de la ventana en lugar de justo frente a ella.

En lugares con temperaturas muy bajas : Si las temperaturas están por debajo de los 8 grados centígrados, su crecimiento se puede detener.

Junto a otras plantas o sembrado en el suelo: El Potos es muy invasivo y puede robar nutrientes del suelo, afectando a las plantas cercanas.

Ojo, en resumen, el potus puede adaptarse a muchos entornos, pero su bienestar depende de evitar sitios con sol directo, frío extremo o competencia con otras plantas. Al ubicarlo en un sitio adecuado, no solo crecerá sano y fuerte, sino que también aportará belleza y frescura al espacio.

