Prográmese con “Huertas que Inspiran”, una jornada de siembra en apoyo a los niños

Esta jornada integra a niños con discapacidad e hijos de recicladores en un espacio educativo y ambiental liderado por el Hogar San Mateo y la Alcaldía Local de Suba. Foto: Comunicaciones Alcaldía Local de Suba

Si le apasiona el cuidado de la naturaleza y cree en el poder transformador de las huertas, esta es una oportunidad para unirse a una causa con sentido. Este lunes 10 de noviembre, a las 8:00 a.m. en Suba, se realizará la jornada “Huertas que Inspiran”, un encuentro comunitario para aprender, compartir y sembrar esperanza.

La actividad busca fortalecer la unión del barrio y brindar apoyo a niños en condición de discapacidad e hijos de recicladores, demostrando que cultivar también es una forma de cuidar y transformar vidas.

Para el alcalde local de Suba, César Salamanca, esta jornada representa una oportunidad para consolidar la huerta del Hogar San Mateo como un espacio pedagógico y comunitario, donde los niños puedan aprender sobre el cuidado ambiental, el origen de los alimentos y la importancia de proteger la tierra.

“La iniciativa se integra a las metas ambientales de la localidad, al promover la agricultura urbana, la soberanía alimentaria y la inclusión social, vinculando a niños con discapacidad y a hijos de recicladores en experiencias que fortalecen la educación ambiental y la participación comunitaria”, aseguró.

¿Qué se podrá ver aquí?

Durante la jornada Huertas que Inspiran se realizarán diferentes actividades orientadas al aprendizaje, la inclusión y el fortalecimiento comunitario:

Taller guiado de siembra: los niños y sus acompañantes participarán en una actividad práctica donde podrán aprender sobre el cuidado de las plantas y la importancia de cultivar sus propios alimentos.

Limpieza y recuperación de la huerta: se intervendrá el espacio existente, actualmente cubierto por maleza, con el propósito de devolverle su vitalidad y funcionalidad.

Entrega de kits de jardinería: los niños recibirán herramientas básicas como palas y utensilios pequeños, donados por la comunidad, para incentivar su participación activa en la siembra.

La experiencia busca que los niños reconozcan la huerta como un espacio propio, donde puedan aprender, cuidar, sembrar y ver crecer los alimentos, fortaleciendo así su vínculo con la naturaleza.

¿Y por qué vincular específicamente a niños con discapacidad y a hijos de padres recicladores? Según Salamanca, en el caso de los niños con discapacidad, su participación responde al enfoque del Hogar San Mateo, que trabaja por su bienestar integral y promueve procesos pedagógicos que fortalecen sus habilidades, autonomía y participación en entornos saludables.

Por su parte, la vinculación de los hijos de padres recicladores busca reconocer el papel positivo que estas familias ya cumplen en el cuidado ambiental, resaltando su aporte y fortaleciendo su dignidad dentro de la comunidad.

La jornada cuenta con el apoyo de la Alcaldía Local de Suba, a través del Área de Ambiente, junto a Gerencias de la Solución, el Área de Seguridad de la localidad, el Jardín Botánico de Bogotá (con su acompañamiento técnico), la comunidad de San José de Bavaria, la Policía y Carabineros, y el Hogar San Mateo, que actúa como núcleo del proceso.

“Esta no es una actividad aislada. La intención es que tenga continuidad en el tiempo, especialmente con el acompañamiento técnico del Jardín Botánico, de modo que la huerta se consolide como un espacio productivo y educativo permanente. A largo plazo, se espera que el Hogar San Mateo avance hacia una huerta escalonada que apoye la alimentación del restaurante de la fundación, reduciendo costos y fortaleciendo la autonomía en la producción de alimentos", puntualizó el alcalde.

¿Cómo puede la comunidad participar?

Según Salamanca, la comunidad puede vincularse de diferentes maneras para fortalecer el proceso y acompañar el trabajo del Hogar San Mateo:

Donando ropa o alimentos , que contribuyan al bienestar de los niños y sus familias.

Realizando aportes económicos a la fundación, destinados al mantenimiento y sostenibilidad de la huerta.

Participando como voluntarios en las jornadas de siembra, limpieza o cuidado del espacio.

Compartiendo conocimientos a través de talleres o actividades pedagógicas con los niños.

“El Hogar San Mateo está abierto a recibir la participación de personas, colectivos u organizaciones que deseen apoyar de manera respetuosa, constante u ocasional, fortaleciendo así el tejido comunitario y la continuidad del proyecto", finalizó.

