Prográmese: estas son las actividades para junio del Jardín Botánico de Bogotá

10:00 a.m. a 12:00 m.: Bicirecorrido y charla sobre energías no convencionales | Bici parqueadero y área de aprovechamiento JBB10:00 a.m. a 11:30 a.m.: Recorrido: ¡Hace calor! Conservación en la era del cambio climático | Mapa principal10:00 a.m.: Taller de antotipia y recorrido jardín agroecológico | Jardín Agroecológico3:00 p.m. a 4:30 p.m.: Taller jardín cósmico: narraciones sobre nuestra relación con las plantas | Aula Multifuncional JBB