Prográmese para Estéreo Botánico, un festival verde en el corazón de Bogotá

El Jardín Botánico de Bogotá cumple 70 años siendo un espacio clave para la ciencia, la conservación y la educación ambiental en la ciudad. Foto: Jardín Botánico

Si está buscando una experiencia diferente, enriquecedora y llena de sorpresas, del 8 al 10 de agosto tiene una cita imperdible en Bogotá. El Jardín Botánico José Celestino Mutis celebrará sus cumpleañpos con Estéreo Botánico, un festival sin precedentes que combina naturaleza, arte, ciencia y conciencia ambiental pensado para todas las edades.

Y es que no es para menos que el Jardín Botánico de Bogotá celebre por todo lo alto: cumple 70 años siendo un espacio clave para la ciencia, la conservación y la educación ambiental en la ciudad. Desde su creación en 1955, ha trabajado en la protección de especies nativas, la restauración ecológica, la investigación botánica y la formación de miles de ciudadanos a través de huertas urbanas, diplomados y actividades culturales que conectan a las personas con la naturaleza.

Hoy, el Jardín no solo es un pulmón verde en medio de la ciudad, sino un referente internacional. Allí crecen plantas únicas como la margarita de pantano —redescubierta en un humedal bogotano tras creerse extinta—, se alberga el Tropicario más grande de América del Sur y se gestiona buena parte de la infraestructura verde de Bogotá.

Y para celebrar como se merece, el Estéreo Botánico es un festival que mezcla naturaleza, arte, música y experiencias sensoriales. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de conciertos, recorridos temáticos, talleres, exposiciones, cocina botánica y mucho más.

¿Qué podrá ver en el evento?

El corazón del evento se centra en la Feria de Emprendimientos Verdes, un espacio de tres días donde los visitantes pueden recorrer stands con productos sostenibles, cosmética natural, saberes botánicos tradicionales, artesanías locales y alimentos saludables que provienen, en su mayor parte, de las huertas comunitarias de la ciudad. Esta feria no solo apoya el talento emprendedor local, sino que demuestra cómo pequeñas acciones de consumo consciente pueden contribuir significativamente al conectar directamente a los asistentes con negocios que tienen un propósito más allá del lucro.

Por otro lado, las actividades de bienestar ocupan un lugar destacado en la programación, ofreciendo sesiones de rumba terapia, clases de yoga para principiantes y yoga en pareja en espacios naturales como la zona verde del bosque de pino, ejercicios antiestrés, talleres de masajes, y sesiones de Biodanza para reconstruir el amor propio. Estas experiencias crean una conexión profunda entre el bienestar personal y la salud ambiental.

La dimensión educativa se manifiesta a través de charlas especializadas y conversatorios que abordan temas cruciales como la herbolaria cotidiana en casa con introducción al herbalismo práctico, ecología emocional, conciencia y consumo responsable bajo el tema “La Huella de Tu Carrito”, y la correcta disposición de residuos con el enfoque “Infórmate y actúa”. De hecho, en el evento habrá más de estas campañas ciudadanas que invitan a la participación directa como “Menos plástico, mayor ambiente”, “Sin pitillo por favor” y “Tapitas por paticas”, esta última enfocada en el reciclaje de tapas plásticas para salvar vidas animales.

Por el lado del aspecto cultural, este se enriquecerá con presentaciones musicales diversas que incluyen piano en vivo en el Domo Herbal, shows de danzas orientales, presentaciones de la Banda Sinfónica y Porras Infantil y Juvenil del Colegio Santa Mariana de Jesús, espectáculos de batucada, y “Ritmos del Trópico” que exploran la conexión entre la música y la biodiversidad. La programación también incluye espectáculos literario-musicales y exposiciones artísticas como “El arte navega sobre palabras del mundo”, creando una atmósfera festiva que celebra tanto la diversidad natural como cultural.

El Jardín ha diseñado una programación para todos los gustos, incluyendo experiencias interactivas con marcas aliadas que suman al componente educativo y lúdico del festival. Empresas como Mundo Aventura estarán presentes con retos, juegos y activaciones que invitan a explorar el mundo de la sostenibilidad de forma divertida. Gracias a esta propuesta gamificada, los participantes podrán ganar pasaportes gratuitos mientras aprenden nuevas formas de cuidar el planeta, conectando con el medioambiente desde la creatividad y el juego.

Como complemento especial, el evento ofrece recorridos conmemorativos de “70 años de sabiduría” que permiten a los visitantes conectar con la rica historia del Jardín Botánico, además de la entrega de kits, publicaciones y sorpresas en edición especial que funcionan como detalles conmemorativos. Las transmisiones en vivo de canales locales como Canal 13 amplifican el alcance del mensaje, asegurando que la celebración de la biodiversidad y la conciencia ambiental trasciendan los límites físicos del jardín y lleguen a toda la comunidad bogotana.

¿Cómo ir?

La entrada está abierta al público general mediante el pago del ingreso regular al Jardín Botánico, que tiene un costo de $6.300 para visitantes nacionales y $8.400 para extranjeros. Este valor incluye el acceso a toda la programación del evento, excepto al Tropicario, un espacio especializado que requiere una tarifa adicional de $11.600 para nacionales y $23.200 para extranjeros.

Para preservar el ecosistema del jardín, no está permitido el ingreso de mascotas, personas en estado de embriaguez, cigarrillos o sustancias psicoactivas. Además, dado que el evento se desarrolla en un entorno natural, se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, así como impermeables o paraguas en caso de lluvia. Para quienes lo requieran, el Jardín Botánico dispone de sillas de ruedas, cuya disponibilidad podrá consultarse al momento del ingreso.

Programación

8 DE AGOSTO

8:00 a.m. - 2:00 p.m.: Transmisión en vivo de Canal 13 Salió el Sol y Enlace 13 | Aula Ambiental

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Vestir conConciencia: conecta con lo auténtico, consciente y duradero | Zona de carpas comerciales

9:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emprendedora: negocios con propósito y consumo consciente | Carpas zona retail

9:00 a.m. - 12:30 p.m.: Menos plástico, mayor ambiente | Dentro del Tropicario

9:00 a.m. - 12:30 p.m.: ¿Quién quiere ser ambiental? | Dentro del Tropicario

9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Taller de masajes - bienestar | Domo Herbal

10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Yoga para principiantes | Zona verde - CAV

10:00 a.m. - 12:00 m.: Carnes vegetales: salud, ética y sostenibilidad | CAV

10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Conversatorio Canal 15 “CMA: Conexiones verdes, tecnología e innovación para un futuro sostenible” | Aula Ambiental

11:00 a.m. - 12:00 m.: Ejercicios antiestrés | Morandina

11:00 a.m. - 12:00 m.: Aventura sostenible con Mundo Aventura (gana pasaportes) | Carpa entre el Tropicario y el Biodiversario

11:20 a.m. - 1:00 p.m.: Banda Sinfónica y porras del Colegio Santa Mariana de Jesús | Biodiversario

12:00 m. - 5:00 p.m.: Exposición de arte: El arte navega sobre palabras del mundo | Domo Educativo

1:00 p.m. - 2:00 p.m.: Recorrido: 70 años de sabiduría | Diamante

1:00 p.m. - 1:45 p.m.: Conversatorio: Ecología emocional | Auditorio (Salas 2, 3 y 4)

2:00 p.m. - 3:00 p.m.: Ritmos que hablan - piano en vivo | Domo Herbal

2:00 p.m. - 3:00 p.m.: Ritmos del trópico: un recorrido entre la música y la biodiversidad | Dentro del Tropicario

3:00 p.m. - 4:00 p.m.: Show de danzas orientales | Plazoleta Tropicario

4:00 p.m. - 5:00 p.m.: Taller de movimiento y danza árabe | Domo Herbal

9 DE AGOSTO

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emprendedora | Carpas zona retail

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Vestir conConciencia | Zona carpas comerciales

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Dona un libro por la vida | Zona carpas comerciales

9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Charla: Botiquín herbal para el hogar | Domo Herbal

10:00 a.m. - 2:00 p.m.: Juegos lúdicos al aire libre - Grupo Retorna | Zona verde - Zona Reloj

10:00 a.m. - 10:45 a.m.: Show de danzas - niños con habilidades diversas | Plazoleta Tropicario

10:00 a.m. - 12:00 m.: Experiencia Gastrobotánica: Raíces y resonancias (requiere inscripción y tiene costo) | CAV

11:00 a.m. - 12:00 m.: Aventura sostenible con Mundo Aventura (gana pasaportes) | Frente al Tropicario

11:00 a.m. - 12:00 m.: Charla: Residuos post-consumo | Auditorio (Salas 2, 3 y 1) 11:00 a.m. - 12:00 m.: Risoterapia: suelta el estrés, abraza la risa | Domo Herbal

11:00 a.m. - 12:00 m.: Presentación Banda Sinfónica Marianitas | Plazoleta Tropicario

11:00 a.m. - 12:00 m.: Recorrido: 70 años de sabiduría | Diamante

12:00 m. - 5:00 p.m.: Exposición de arte: El arte navega sobre palabras del mundo | Domo Educativo

12:00 m. - 1:00 p.m.: Taller de cocina sana: loncheras saludables y cocina divertida | Huerta

12:15 p.m. - 1:10 p.m.: Presentación musical: Grupo Sinergia - Santa Mariana de Jesús | Plazoleta Tropicario

1:00 p.m. - 2:00 p.m.: Proyección documental: Entre la tierra y el agua | Maloca

1:40 p.m. - 2:40 p.m.: Banda Rock: Heliconia | Plazoleta Tropicario

2:00 p.m. - 3:00 p.m.: Ritmos que hablan - piano en vivo | Domo Herbal

2:00 p.m. - 4:10 p.m.: Coffee Party - Show musical con Alejandra | Naranjo en la Cascada

2:30 p.m. - 3:30 p.m.: Yoga para mujeres | Zona verde - Bosque de pino

3:00 p.m. - 4:00 p.m.: Exposición de libros: Libros, árboles y saberes | Aula Ambiental

4:00 p.m. - 5:00 p.m.: Charla: Conciencia y consumo responsable: el arte de vivir | Auditorio (Salas 2, 3 y 1)

10 DE AGOSTO

9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Rumbaterapia | Plazoleta Tropicario

9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Yoga en pareja | Zona verde - Bosque de pino

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Charla: Herbolaria cotidiana en casa | Aula Ambiental

9:00 a.m. - 5:00 p.m.: Campaña Tapitas por Paticas | Zona de carpas comerciales

9:00 a.m. - 5:00 p.m.: Vestir conConciencia | Zona de carpas comerciales

9:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emprendedora | Zona de carpas comerciales

10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Charla: La huella de tu carrito | Auditorio (Salas 2, 3 y 4)

10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Ritmos que hablan - piano en vivo | Domo Herbal

10:15 a.m. - 11:00 a.m.: Show musical - Artista invitado | Plazoleta Tropicario

11:00 a.m. - 12:00 m.: Aventura sostenible con Mundo Aventura (gana pasaportes) | Carpa entre el Tropicario y el Biodiversario

11:20 a.m. - 12:00 m.: Porras Infantil y Juvenil - Colegio Santa Mariana de Jesús | Biodiversario

1:00 p.m. - 2:00 p.m.: Recorrido: 70 años de sabiduría | Diamante

1:15 p.m. - 2:00 p.m.: Show musical - Artista invitado | Plazoleta Tropicario

2:00 p.m. - 3:00 p.m.: Espectáculo literario musical con Amal A. Low | Auditorio (Salas 2, 3 y 4)

2:25 p.m. - 3:10 p.m.: Presentación musical: Grupo Sinergia - Santa Mariana de Jesús | Plazoleta Tropicario

3:00 p.m. - 4:00 p.m.: Charla: La correcta disposición empieza contigo | Auditorio (Salas 2, 3 y 4)

3:30 p.m. - 4:10 p.m.: Biodanza: Reconstruir el amor propio | Plazoleta Tropicario

4:20 p.m. - 5:00 p.m.: Show Batucada | Plazoleta Tropicario

