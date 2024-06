Prográmese para la Semana Ambiental en Bogotá

Del 4 al 9 de junio se llevarán a cabo más de 62 actividades en todas las localidades de la capital Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Con el objetivo de reflexionar sobre cómo avanzar y aportar a la resiliencia climática en la capital, se llevará a cabo la Semana Distrital Ambiental en Bogotá. Según expuso la directora del Jardín Botánico de Bogotá, María Claudia García, para el evento se habilitaron las 20 hectáreas del Jardín y se creó una programación variada pensando en la participación de personas de todas las edades.

Esta será la edición número 19 de la Semana Ambiental Distrital, que nació gracias al Acuerdo Distrital 197 de 2005. El Jardín Botánico de Bogotá realizará un total de 62 actividades que comprenden eventos de cultura, académicos, lúdicos, plantaciones, bici recorridos, talleres de terapia de naturaleza, avistamiento de aves y foros. Los eventos también se realizarán en parques de localidades del distrito.

Programación de la Semana Ambiental Distrital

El Jardín Botánico de Bogotá ofrecerá actividades para cada día de la semana y dos de ellas estarán disponibles todos los días: la exposición de fotografía ‘Pacifícate con la naturaleza’, en la sección Pérgola del jardín, y la exposición infográfica sobre el mundo de las plantas carnívoras que lleva el nombre ‘Déjate atrapar’. Ambas estarán abiertas al público de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Esta es la programación completa de actividades:

Martes 4 de junio

8:00 a.m. Feria Ambiental en el Colegio Domingo Faustino de la localidad de Barrios Unidos.

9:00 a.m. Terapia de Naturaleza: caminata silenciosa desde el Parque Olaya Herrera hasta la avenida 1° de mayo con calle 12-24.

9:00 a.m. Limpieza y recuperación de jardineras en la carrera séptima a, entre calles 8 y 13.

9:00 a.m. Feria Ambiental Escolar: Encuentro entre colegios de la localidad de Usme para compartir consejos sobre el cuidado de la naturaleza bogotana, se hará en el Colegio Ofelia Duque Dacosta.

10:00 a.m. Charla en el Parque Empresarial Zona Franca sobre la resiliencia y adaptación al cambio climático, dictada por personas del Jardín Botánico de Bogotá.

11:00 a.m. Actividad prevención de riesgos: exponer lineamientos para evitar las consecuencias del cambio climático en la capital y será organizada por el Consejo Local de Riesgos.

Miércoles 5 de junio

6:00 a.m. Pajareo y recorrido: Esta actividad constará de un avistamiento de aves y recorrido ambiental desde el Parque Ambiental Cantarrana, hasta la calle 137 sur, #3A con carrera 44 en la localidad de Usme. Esta actividad tendrá invitación al público cerrada.

9:00 a.m. Día del Ambiente: Se desarrollará en el Canal brazo Salitre de la localidad Barrios Unidos y consta de una actividad lúdica entre los estudiantes de esa institución educativa, por lo que tendrá una invitación cerrada al público.

9:00 a.m. Semana Ambiental IDEAM: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales organizará la tercera actividad del día, en la sede de la entidad ubicada en la calle 26. La invitación al público de esta actividad será cerrada.

9:00 a.m. Taller de Jabones Artesanales: diseño de jabones artesanales con la instrucción de las personas delegadas de la Huerta La Pradera de la localidad de Fontibón, con invitación al público abierta.

10:00 a.m. Terapia de Naturaleza: Ese es el nombre de la primera caminata silente, arrancará en el CEFE Suba fontanar del Río hasta la Carrera 141 bis #145-99. La invitación al público será abierta.

10:00 a.m. Volviendo a nuestros saberes: Esta actividad se desarrollará en la calle 71 #73A-44 de la localidad de Engativá, con invitación al público cerrada.

10:00 a.m. Explora el mundo del aprovechamiento: recorrido al interior del Jardín Botánico de Bogotá, específicamente frente al lago principal. La invitación al público será abierta.

10:00 a.m. Semana Ambiental: organizada por la entidad especializada en el estudio de las relaciones entre el medio ambiente y la salud humana, EXL Service, en la Avenida Dorado #92-32 de la localidad de Engativá, con invitación al público cerrada.

2:00 p.m. Socialización de iniciativas ambientales: el Jardín Botánico de Bogotá organizará una serie de socializaciones sobre la creación de iniciativas ambientales, por parte de estudiantes del servicio social ambiental, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Charla sobre alerta climática: organizada por el Jardín Botánico de Bogotá, y será en simultaneo con la actividad anterior.

2:00 p.m. Foro Las miradas del Agua: se desarrollará en la Universidad Pública de Kennedy. Girará en torno al aprovechamiento óptimo del recurso del agua, y tendrá invitación abierta al público.

2:00 p.m. Sensibilización de ruido y residuos: Consta de un recorrido en el interior de la Plaza Fundacional.

Jueves 6 de junio

7:00 a.m. Taller Río Bogotá: dictado a los estudiantes del grado tercero del colegio Villemar El Carmen. La invitación al público será cerrada.

8:00 a.m. Taller de plantas y cultura: se desarrollará en el colegio Tomás Vargas Rueda de la localidad de San Cristóbal, con invitación cerrada al público.

8:00 a.m. Terapia de Naturaleza: primera caminata silente de la jornada, en la Manzana del Cuidado en el Centro de Desarrollo Infantil Titos Garzón, hasta la transversal 3bis este #47 b 1 de la localidad de Chapinero. La invitación al público de este día será abierta.

9 a.m. Servicios ecosistémicos: Un curso dictado por el Jardín Botánico de Bogotá, con invitación al público abierta.

9:00 a.m. Cambiando el chip: Consta de una charla de movilidad dictada en el auditorio del Jardín Botánico de Bogotá, con invitación abierta al público.

9:00 a.m. Terapia silente 2: se desarrollará en el Parque San Cristóbal, con invitación abierta al público.

9:30 a.m. Terapia silente 3: con invitación abierta al público. Partirá desde el SuperCADE Manitas y terminará en la carrera 18 I con la Callle 70g de la localidad de Ciudad Bolívar.

11:00 a.m. Eco aldea del Páramo Cementitis Urbanus: El teatro estará presente durante la jornada con esa función, en el Colegio Localidad de Puente Aranda, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Socialización de iniciativas ambientales: El Jardín Botánico de Bogotá organizará la segunda edición de este conversatorio entre estudiantes del servicio social ambiental con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Terapia silente 4: irá desde el Parque paticos-Mocuelo Bajo e irá hasta la calle 91 sur #18 H 99 A de la localidad de Ciudad Bolívar, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Ronda del Río con la CAL: recorrido alrededor del río Bogotá, partiendo desde el Centro de Desarrollo Comunitario CDC Bellavista de la localidad de Kennedy, con invitación abierta al público.

3:00 p.m. La agricultura urbana como estrategia de mitigación del cambio climático: conversatorio organizado por el Jardín Botánico de Bogotá con invitación abierta al público.

Viernes 7 de junio

8:00 a.m. Sensibilización de la Semana Ambiental: obra de teatro en el colegio Bernardo Jaramillo de la localidad de Tunjuelito, con invitación cerrada al público.

8:00 a.m. Recorrido Interpretativo: Al interior del Parque Entrenubes se desarrollará un recorrido con el objetivo de que los asistentes comprendan la importancia del medio ambiente, con invitación cerrada al público.

9:00 a.m. Orilla del río: obra de teatro que se desarrollará en el Colegio Localidad de Tunjuelito, con invitación abierta al público.

9:00 a.m. Taller mecánica básica para bicicletas: En aras de promover el uso de la bicicleta, por el beneficio que le trae al medio ambiente su uso en vez de medios de transporte de motor, el Jardín Botánico de Bogotá dictará este taller en la plazoleta principal frente a la taquilla del parque, con invitación abierta al público.

9:00 a.m. Intercambio de saberes generacionales entre huerteros: este conversatorio se desarrollará en la Huerta Sabores y saberes de la localidad de Usaquén, en el barrio Centro Norte, con invitación al público cerrada.

10:00 a.m. Bici recorrido al Parque Simón Bolívar: Partirá desde la plazoleta principal al frente de la taquilla del Jardín Botánico de Bogotá con invitación abierta al público.

10:00 a.m. Terapia Naturaleza: Esta será la primera caminata silente de la jornada, partirá desde el Ecoparque Ciudad Bolívar e irá hasta la calle 91 sur #18 h 99 a de la localidad de Ciudad Bolívar con invitación abierta al público.

10:00 a.m. Terapia Naturaleza 2: segunda caminata silente de la jornada, partirá desde el Centro de Desarrollo Comunitario CDC de la localidad de Bosa e irá hasta la cale 91 sur #18H 99 a con invitación abierta al público.

1:00 p.m. Terapia Naturaleza 3: tercera caminata silente de la jornada, partirá desde el Centro transitorio Quiroga, hasta la Carrera 24 # 33 - 07 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Socialización de iniciativas ambientales: El Jardín Botánico de Bogotá organizará la tercera edición de este conversatorio entre estudiantes del servicio social ambiental con invitación abierta al público.

2:00 p.m. En la juega con el Agua: conversatorio que busca promover la protección y conservación dictado por el Jardín Botánico de Bogotá en la sección Tripicario, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Terapia Naturaleza 4: cuarta caminata silente de la jornada, partirá desde la Casa de Justicia Campo Verde hasta la carrera 80 I con calle 61 - 05 sur de la localidad de Bosa, con invitación abierta al público.

2:00 p.m. Relatos de nuestra biodiversidad: fanzine ambiental sobre la ecología colombiana, en el Jardín Botánico de Bogotá con invitación abierta al público.

Sábado 8 de junio

6:00 a.m. What if... ¿Qué pasa si las aves desaparecen?: Esta actividad consta de una observación de aves con un interprete de lengua de señas, organizado por el Jardín Botánico de Bogotá. El punto de encuentro será la entrada del parque, con invitación abierta al público.

7:00 a.m. III Feria Comunitaria en el Camino Ancestral: Se desarrollará en San Francisco Vicachá entre las en la localidad de Santa Fe, con invitación abierta al público.

8:00 a.m. Los cerros misteriosos en búsqueda del personaje oculto: Esta obra de teatro se desarrollará en el Camino Ancestral San Francisco Vicacha, con invitación abierta al público.

9:00 a.m. Chiva del reciclaje: En el barrio Ferrocaja de la localidad de Fontibón se desarrollará esta actividad con invitación abierta al público.

9:00 a.m. Semana Ambiental Gobierno: El Gobierno Nacional organizará esta actividad en el Jardín Botánico de Bogotá con invitación cerrada al público.

9:00 a.m. Compostajes y biopreparados: Consta de un curso corto, en el Jardín Botánico de Bogotá con invitación abierta al público.

Martes 11 de junio

8:00 a.m. Día ambiental para los árboles del seminario: Se desarrollará en el Seminario Calanzans, en la carrera 7 # 48 -51 de la localidad de Chapinero, con invitación abierta al público.

