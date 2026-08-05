Prográmese para el Festival Estéreo Botánico en Bogotá: actividades y artistas invitados

Con cerca de 20 hectáreas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis es el principal refugio de biodiversidad de Bogotá Foto: Jardín Botánico de Bogotá

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¿Se imagina recorrer senderos rodeados de árboles y flores mientras escucha música en vivo, participa en experiencias sensoriales o practica yoga al aire libre? Ese plan será posible en Bogotá durante el puente festivo de agosto.

Y es que del 7 al 9 de agosto, el Jardín Botánico José Celestino Mutis abrirá sus puertas para una nueva edición de Estéreo Botánico, un festival que une naturaleza, arte, ciencia y bienestar en un mismo espacio, con actividades para toda la familia y una invitación a redescubrir la biodiversidad de la ciudad de una forma diferente.

¿Qué podrá ver en el evento?

Durante los tres días del festival, el Jardín Botánico José Celestino Mutis ofrecerá una programación que combina naturaleza, bienestar, música y cultura bajo el concepto “Vibra con sensaciones que conectan”. La idea es que los visitantes recorran los diferentes espacios verdes mientras participan en experiencias que invitan a reconectarse con el entorno y descubrir que la naturaleza también tiene su propio ritmo.

La agenda incluirá presentaciones musicales de distintos géneros, espectáculos de danza, recitales y muestras culturales, además de experiencias sensoriales, recorridos ambientales y actividades para conocer de cerca la biodiversidad de Bogotá.

También habrá espacios dedicados al bienestar con sesiones de yoga, meditación, entrenamiento funcional, calistenia, animal flow, breathwork, fitness y otras prácticas enfocadas en la salud física y mental.

Quienes prefieran aprender también encontrarán una amplia oferta de charlas y talleres sobre liderazgo, alimentación saludable, conservación, sostenibilidad y educación ambiental. A esto se sumarán exposiciones de arte, esculturas en vivo, ilustración, muestras de fauna silvestre, venta de libros, emprendimientos locales y actividades pedagógicas para niños y adultos.

Entre los invitados y presentaciones más destacadas estarán la Orquesta Filarmónica de Bogotá, agrupaciones de vallenato, rock, música instrumental, danza árabe, batucada y la imitación de “Yo me llamo” de Ryan Castro, además de espacios permanentes impulsados por entidades como la Secretaría de Ambiente, Penguin Random House, el Parque Jaime Duque y organizaciones dedicadas al turismo de naturaleza y la educación ambiental.

¿Cómo ir al evento?

La entrada está abierta al público general mediante el pago del ingreso regular al Jardín Botánico, que tiene un costo de COP 16.000 para visitantes nacionales y COP 38.000 para extranjeros. Este valor incluye el acceso a toda la programación del evento, excepto al Tropicario, un espacio especializado que requiere una tarifa adicional de COP 13.000 para nacionales y COP 27.000 para extranjeros.

Para preservar el ecosistema del jardín, no está permitido el ingreso de mascotas, personas en estado de embriaguez, cigarrillos o sustancias psicoactivas. Además, dado que el evento se desarrolla en un entorno natural, se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, así como impermeables o paraguas en caso de lluvia.

Para quienes lo requieran, el Jardín Botánico dispone de sillas de ruedas, cuya disponibilidad podrá consultarse al momento del ingreso.

Programación completa

Viernes 7 de agosto

9:30 a. m. : Yoga Flow | Aula Ambiental.

10:00 a. m. : Yoga para principiantes | Domo Herbal.

10:30 a. m. - 12:30 p. m. : Show de danza | Plazoleta Tropicario.

11:00 a. m. : El árbol que conecta mundos | Mapa principal.

11:00 a. m. - 5:00 p. m. : Vive un Karaoke de emociones | CAV.

12:30 p. m. : Charla Más allá de la cima: liderazgo, resiliencia y mentalidad de montaña | Biodiversario.

1:00 p. m. : Experiencia ambiental Entre el agua y la tierra: voces de los territorios anfibios | Mapa principal.

1:15 p. m. : Charla ¿Cómo potenciar tu rendimiento? | Domo Herbal.

2:00 p. m. : Presentación musical Nuestra Tierra Kids (vallenato) | Plazoleta Tropicario

2:15 p. m. : Taller de movilidad y stretching | Domo Herbal.

3:00 p. m.: Experiencia ambiental Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas | Mapa principal.

Durante todo el día:

Domina tu cuerpo con la calistenia (Plazoleta Herbario)

Bogotá juega por su naturaleza (Biodiversario)

Huella Verde, Rueda Segura (Ciclovía)

Exposición Anatomías de la Tierra , muestra Paisajes de lo Efímero ,

Exposición Fauna silvestre en el paisaje natural

Sábado 8 de agosto

9:30 a. m. : Yoga y movilidad | Aula Ambiental.

10:00 a. m. : Show de danza árabe | Plazoleta Tropicario.

10:00 a. m. - 12:00 m. : Estaciones ambientales, Redes de interacción y Reconexión con la naturaleza | Bosque de Robles, Pérgola y Colección de Pino Colombiano.

10:15 a. m. : Animal Flow | Frente al Quye.

11:00 a. m. : Domina tu cuerpo con calistenia | Plazoleta Herbario.

11:00 a. m. - 5:00 p. m. : Vive un Karaoke de emociones | CAV.

11:00 a. m. : Presentación musical de Arturo Turizo y Alejo Forero | Plazoleta Tropicario.

11:45 a. m. : Sesión de Krav Maga | Frente al Quye.

12:00 m. : Dueto Filarmónica al Barrio (piano y trombón) | Plazoleta Tropicario.

12:30 p. m. : Charla Construyendo bienestar en las alturas | Biodiversario.

1:15 p. m. : Charla ¿Cómo potenciar tu rendimiento? | Domo Herbal.

1:30 p. m. : Concierto de Briket (rock) | Plazoleta Tropicario.

2:00 p. m. - 4:00 p. m. : Estaciones ambientales, Redes de interacción y Reconexión con la naturaleza | Bosque de Robles, Pérgola y Colección de Pino Colombiano.

2:30 p. m. : Yo me llamo Ryan Castro | Plazoleta Tropicario.

3:00 p. m. : Yoga para principiantes | Domo Herbal.

3:00 p. m. : Exploración musical itinerante | Inicio en la Cascada.

3:30 p. m. : Presentación musical de Yawar Chicangana | Plazoleta Tropicario.

3:45 p. m.: Fitness Party | Aula Ambiental.

Durante todo el día: Ruta Hídrica, meditación guiada, escultura en vivo con artistas de Ecuador, performance Goskua, reto comunitario de calistenia, turismo de naturaleza, exposiciones de arte, venta de libros, actividades pedagógicas y muestras ambientales.

Domingo 9 de agosto

9:00 a. m. : Ruta Hídrica: De los cerros a tu llave | Junto al Biodiversario..

10:15 a. m. : Meditación guiada | Colección de Pino Colombiano.

11:00 a. m. : Performance Goskua | Plazoleta Tropicario.

11:00 a. m. : El árbol que conecta mundos | Mapa principal.

11:00 a. m. - 3:00 p. m. : Escultura en vivo | Aula Ambiental.

12:30 p. m. : Charla Raíces y futuros: florecer en una generación digital | Biodiversario.

1:00 p. m. : Experiencia ambiental Entre el agua y la tierra: voces de los territorios anfibios | Inicio en el Mapa Principal.

1:00 p. m. - 5:00 p. m. : Batucada | Recorrido desde el Mapa Principal.

1:15 p. m. : Charla ¿Cómo potenciar tu rendimiento? | Domo Herbal.

2:00 p. m. : Danza Tutayay | Plazoleta Tropicario.

2:00 p. m. - 4:00 p. m. : Danzas de Paz con la Naturaleza | Lago Principal.

2:00 p. m. - 4:00 p. m. : Taller de ilustración | Pérgola.

2:00 p. m. : Recital de violín y guitarra | Cascada.

2:00 p. m. : Experiencia gastrobotánica (repostería) | CAV.

2:30 p. m. : Taller de longevidad y hábitos saludables | Domo Herbal.

3:00 p. m. : Experiencia ambiental Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas | Inicio en el Mapa Principal.

4:00 p. m.: Presentación de la Tuna UniAndina | Plazoleta Tropicario.

Durante todo el día: Exposiciones de arte y fauna silvestre, actividades de la Red de Arte para la Tierra, venta de libros, turismo de naturaleza y experiencias de Mundo Aventura.

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