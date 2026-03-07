Prográmese, vuelven los mercados agroecológicos del Jardín Botánico en Bogotá: ¿Cómo ir?

Habrá mercado campesino agroecológico con la participación de huerteros y huerteras, así como de productores rurales. Foto: Jardín Botánico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aliste su bolsa de mercado y dese una vuelta por el Jardín Botánico de Bogotá, porque allí se está realizando actualmente el 47° Mercado Campesino Agroecológico. Este evento, que va del 7 al 8 de marzo, está reuniendo a 24 agricultoras y agricultores urbanos, quienes están llevando directamente a su mesa los alimentos que han cultivado con dedicación para esta nueva edición.

Además, esta versión tiene un significado especial. Y es que la jornada estará dedicada a reconocer el trabajo de las mujeres en el campo y en las huertas urbanas, bajo el mensaje: “Celebramos a las mujeres que siembran vida, futuro y cuidan la tierra”. Con esta iniciativa se busca destacar el papel fundamental de las campesinas y huerteras en la seguridad alimentaria y en la construcción de una ciudad más sostenible con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer.

¿Qué podrá encontrar en esta nueva edición?

El Mercado Campesino Agroecológico no es solo un lugar para hacer mercado: también es un espacio que conecta a los habitantes de la ciudad con quienes cultivan los alimentos. Esta iniciativa hace parte del programa ‘Bogotá es mi Huerta’, liderado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, que promueve la agricultura urbana y periurbana en la ciudad.

En esta edición participarán mujeres provenientes de distintas huertas familiares y comunitarias, así como representantes de las huertas de la comunidad muisca de Bosa, quienes compartirán con los visitantes los productos que cultivan y transforman con sus propias manos.

Esto es lo que podrá encontrar:

Productores de agricultura urbana

Participarán 13 integrantes del proyecto de agricultura urbana de Bogotá, entre ellos nueve huerteras que trabajan en huertas de la ciudad. Allí podrá encontrar hortalizas, verduras, frutas y plantas medicinales, además de productos transformados como miel, mermeladas, ajíes, chimichurri, café o pesto.

Productores rurales:

También se sumarán 11 productores rurales, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, provenientes de Sumapaz, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Ellos ofrecerán huevos, amasijos, postres, tamales, dulces tradicionales y productos lácteos.

Como novedad en esta edición, también habrá picadas para el almuerzo.

Además del mercado, la jornada incluirá presentaciones culturales, artísticas y musicales que resaltarán los sonidos y tradiciones de diferentes regiones del país, con el apoyo de la Alcaldía Local de Engativá.

Una experiencia que no debe perderse es “Semillas de Mujer”, una propuesta que conecta la cocina ancestral con la biodiversidad urbana a través de un menú especial de tres tiempos:

Plato fuerte: tabulé de quinua

Postre: chía griega frutal

Bebida: limonada de buganvilia

Esta actividad se llevará a cabo en la plazoleta del jardín con franjas específicas. Ojo, debe inscribirse para poder participar:

Sábado 7: 2:30 p. m. a 3:30 p. m.

Domingo 8: 2:30 p. m. a 3:30 p. m.

Otras actividades del fin de semana

El Jardín Botánico también tendrá una agenda especial llamada “Un Jardín para FloreSER”, una programación cultural, pedagógica y de bienestar que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las actividades buscan reconocer el papel de las mujeres en el cuidado de la vida, la biodiversidad y los territorios.

¿Cómo ir?

El mercado se realizará en la plazoleta exterior del Jardín Botánico de Bogotá, ubicado en la avenida calle 63 n.° 68-95.

Horarios

Sábado: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Domingo: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La entrada al mercado es gratuita.

Eso sí, tenga en cuenta que algunas actividades adicionales dentro del Jardín requieren el pago de la entrada general. Si desea visitar el Tropicario Distrital, este tiene un costo adicional de COP 12.200 para visitantes nacionales y COP 24.400 para extranjeros.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼