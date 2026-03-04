¿Qué es el ‘lemonading’ y por qué cada vez más personas lo aplican en casa?

Jardines Foto: EFE - Patrimonio Nacional

Si alguna vez ha escuchado el dicho “si la vida le da limones, haga limonada” y se ha preguntado cómo llevarlo a la práctica más allá de las palabras, el jardín puede ser el lugar perfecto para hacerlo realidad. No se trata de una consigna motivacional ni de una frase repetida al azar, sino de una tendencia que está tomando fuerza en el mundo del paisajismo.

La firma Garden Media Group, especializada en estrategias de mercado para el sector de la horticultura y la jardinería, asegura que el lemonading —esa actitud de afrontar los contratiempos con creatividad, ingenio y optimismo— será una de las corrientes más influyentes en el futuro inmediato.

En su más reciente informe de tendencias advierte que, en medio de la ansiedad climática y la sobrecarga digital, el jardín se consolida como un refugio donde el caos se atenúa y las posibilidades de reinventarse florecen. No se trata de negar los desafíos actuales, sino de adaptarse a ellos y cultivar, desde la tierra, una resiliencia cada vez más consciente.

¿Cómo implementar el lemonading?

Puede que lemonading suene, a primera vista, como una palabra pensada para atraer miradas. Sin embargo, detrás del término hay una idea profunda: convertir las dificultades ambientales en el punto de partida de soluciones creativas y resilientes. Frente a sequías prolongadas, olas de calor, inundaciones intensas, suelos degradados, estrés térmico, escasez de agua o nuevas plagas, el jardín deja de ser solo ornamental y se transforma en un espacio de adaptación.

La organización WWF Perú lo resume en una expresión clara: jardines sustentables. Y es que implementar esta técnica significa diseñar espacios capaces de convivir con el clima actual en lugar de luchar contra él. En medio del concreto y el ritmo acelerado de la vida urbana, estos jardines se convierten en pequeños refugios de biodiversidad que mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura y devuelven equilibrio a la ciudad.

Según la organización ambiental, crear este tipo de jardines tiene varios beneficios, como:

Para la naturaleza

Atrae polinizadores como abejas y mariposas.

Ofrece refugio a fauna urbana.

Mejora la humedad ambiental y regula la temperatura.

Favorece la infiltración del agua y la salud del suelo.

Para las personas

Brinda espacios de descanso y contemplación.

Mejora el entorno urbano y el bienestar emocional.

Fomenta la educación ambiental y la valoración de la flora local.

¿Cómo implementar un jardín lemonading?

Un jardín lemonading no busca la perfección, sino la resiliencia. Según la WWF, es una propuesta ecológica que prioriza especies nativas o adaptadas al clima local, reduce el consumo de agua, requiere menor mantenimiento y se integra de forma armónica al entorno.

Pero, además, como lo define Garden Media Group, implica un cambio de mentalidad: dejar atrás la obsesión por las floraciones impecables y aceptar el jardín como un espacio vivo, experimental y auténtico.

Hoy, más que exhibiciones perfectas, las personas buscan transparencia y conexión real con la naturaleza. El lemonading en el jardín significa atreverse a probar, incluso si algo falla; convertir el espacio en un laboratorio creativo; reír cuando una planta no prospera y volver a intentarlo. No es una moda superficial, es un impulso para innovar, adaptarse y fortalecer el vínculo con el entorno.

1. Diseñar con inteligencia ecológica

El punto de partida es sencillo, pero decisivo: elegir la planta correcta para el lugar correcto. Esta premisa, que hoy retoma la WWF en sus lineamientos sobre jardines sustentables, invita a observar antes de intervenir. Analizar el suelo, la luz disponible, la temperatura y el régimen de lluvias permite tomar decisiones más acertadas y duraderas.

Una de las recomendaciones centrales es priorizar plantas nativas o ya adaptadas al territorio, especies que han evolucionado en esas condiciones y, por tanto, requieren menos agua, menos insumos y menor mantenimiento. No se trata solo de sembrar por estética, sino de trabajar en sintonía con el entorno.

Además, otras cosas que puede implementar son:

Seleccionar especies de bajo requerimiento hídrico.

Agruparlas según sus necesidades, creando asociaciones de cultivo que optimicen el uso del agua, los nutrientes y la luz.

Diseñar la plantación de manera estratégica para evitar competencia de espacio.

Incluso en un jardín de aproximadamente 30 m², una planificación consciente puede traducirse en ahorros significativos en mantenimiento y consumo hídrico, algo fundamental en contextos de sequía o crisis climática.

2. Empezar por el suelo

Uno de los mayores retos al crear un jardín en la ciudad es, precisamente, el suelo. En entornos urbanos suele estar compactado, empobrecido o alterado por escombros y rellenos, lo que limita el desarrollo de las plantas desde el inicio.

Como lo define Frank García Navarrete, docente de ingeniería ambiental de la Universidad ECCI, quien advierte que muchas veces se subestima su importancia: “Lo que muchos ignoran es que, a escala humana, el suelo es un recurso no renovable. Su formación es un proceso que tarda cientos, miles o incluso millones de años. Con prácticas inadecuadas, estamos destruyendo en décadas lo que la naturaleza tardó eones en crear”.

Por eso, antes de pensar en qué sembrar, es fundamental recuperar la base que sostendrá el jardín.

Antes de plantar, tenga en cuenta:

Mejorar la estructura del suelo. Aflojar la tierra compactada, retirar escombros y permitir que circule el aire favorece el crecimiento radicular.

Incorporar materia orgánica. Compost, humus de lombriz o restos vegetales descompuestos enriquecen el suelo, aumentan su fertilidad y mejoran su capacidad de retener humedad.

Garantizar un buen drenaje. Evitar encharcamientos es clave, especialmente en épocas de lluvias intensas. Si el suelo es muy arcilloso, puede mezclarse con arena gruesa o materia orgánica para equilibrarlo.

Un suelo sano no solo nutre las plantas: regula el agua, alberga microorganismos beneficiosos y actúa como reserva de vida.

3. Adaptar el riego

En un jardín lemonading, el agua no se desperdicia: se gestiona con inteligencia. El sistema más eficiente es el riego por goteo, ya que conduce el agua directamente a la raíz y reduce de forma considerable las pérdidas por evaporación. Si a esto se suma la planificación por hidrozonas —agrupando plantas con necesidades similares— el ahorro puede ser significativo.

Antes de tomar la regadera, conviene considerar:

El tipo de planta. Las especies nativas o adaptadas al clima local suelen necesitar menos agua que las exóticas.

El clima. En días muy calurosos el riego debe realizarse temprano en la mañana o al final de la tarde para evitar evaporación excesiva.

Limpieza: También es importante mantener limpio el entorno, sin residuos que obstruyan sistemas de riego o afecten la salud del suelo.

Regar bien no significa regar más, sino hacerlo con criterio. Aquí le hablamos más específicamente de esto: ¿Cómo y cuándo echarle agua a las matas?

