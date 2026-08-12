¿Qué es la consuelda o confrey y para qué sirve? La planta medicinal de gran popularidad

Imagen de referencia de la consuelda Foto: pexels

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Hay plantas que llegan a nuestra cocina, otras que adornan los jardines y unas cuantas que terminan siendo arrancadas apenas aparecen entre las grietas de una acera. La consuelda pertenece a este último grupo: crece de manera silvestre y puede pasar inadvertida entre la maleza, pero detrás de sus hojas grandes y sus flores violetas guarda una larga historia como planta medicinal.

Y para hacerle justicia a esta planta antes de arrancarla por considerarla una mala hierba (o, mejor aún, para encontrarle un lugar en su huerta), a continuación le contamos cuáles son sus principales beneficios, para qué se ha utilizado tradicionalmente y qué debe tener en cuenta si quiere cultivarla en casa.

¿Qué es la consuelda?

La consuelda (Symphytum officinale) también conocida como confrey o solda con solda, es una planta perenne originaria de Europa que puede alcanzar cerca de un metro de altura. Se reconoce fácilmente por sus hojas grandes y brillantes y por sus flores péndulas, que pueden ir del rosado al violeta. Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, aunque para muchos puede pasar desapercibida entre otras plantas, tiene una particularidad: es resistente, se adapta con facilidad y puede crecer incluso en lugares donde nadie la sembró.

Precisamente por esa facilidad para aparecer de manera espontánea, en algunos lugares es considerada una mala hierba o maleza. Pero quizás esa etiqueta no le hace demasiada justicia. Y hay una historia que parece escrita para demostrarlo. En Bogotá, según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), estas plantas comenzaron a crecer en el antiguo Bronx, un lugar que durante años estuvo marcado por la violencia y el abandono y que hoy busca convertirse en un espacio de encuentro y transformación.

La coincidencia no pasó desapercibida para las personas encargadas del sector, donde se destacó la presencia de esta especie y su relación con la idea de sanar. Para quienes conocen los usos tradicionales de las plantas medicinales, la consuelda es reconocida por su empleo en el tratamiento de heridas y otras molestias.

Más allá de estas creencias, la historia resulta curiosa: una planta que suele ser arrancada por crecer donde no fue invitada terminó apareciendo en un lugar que también busca echar raíces sobre una historia difícil.

¿Para qué sirve?

Según Idartes, la consuelda contiene alantoína, mucílagos y taninos, tres componentes relacionados con diferentes propiedades de la planta. La alantoína se asocia con la regeneración de la piel y la cicatrización; los mucílagos son sustancias que ayudan a mantener la humedad y pueden tener un efecto calmante sobre los tejidos, mientras que los taninos tienen una acción astringente, es decir, ayudan a contraer los tejidos y pueden disminuir la inflamación y la irritación.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, entre sus usos medicinales tradicionales está la aplicación externa para contusiones, dolores articulares y molestias reumáticas. También destaca que sus hojas tienen propiedades emolientes, que ayudan a suavizar y proteger la piel, y expectorantes, relacionadas con la expulsión de mucosidades de las vías respiratorias.

De hecho, en la medicina tradicional también se ha utilizado para tratar algunas molestias digestivas. Por ejemplo, desde el conocimiento popular se recomienda para afecciones como la gastritis, las úlceras, el síndrome de intestino irritable, el reumatismo y la gota.

Eso sí, si está pensando en consumirla, tenga cuidado: la consuelda puede contener sustancias que resultan perjudiciales para el hígado, por lo que no se recomienda preparar infusiones o ingerirla sin orientación de un profesional de la salud.

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