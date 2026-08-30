¿Qué es malanga, el tubérculo poco conocido, pero con muchos beneficios?

Imagen de un taro en la mesa como referencia. Foto: Freepik

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Si ha recorrido los mercados del Pacífico y del Caribe, probablemente se ha encontrado con un tubérculo que puede parecer una papa o incluso recordar al ñame. Se trata de la malanga, un alimento ancestral que ha viajado por distintas regiones del mundo hasta echar raíces en el Pacífico colombiano, donde comunidades negras e indígenas la incorporaron a su alimentación y la transformaron en coladas, fritos y harinas.

Aunque puede pasar desapercibida entre otros tubérculos, la malanga tiene una historia, unos usos y hasta una variedad de nombres que la hacen mucho más interesante de lo que parece.

¿Qué es la malanga?

Tal vez usted la conozca por uno de sus nombres más populares: taro, aunque su nombre científico es Colocasia esculenta. Eso sí, también recibe nombres como papachina o ñame de agua y es un tubérculo originario de Asia que, con el tiempo, llegó a distintas regiones tropicales del mundo, incluido Colombia.

La planta es herbácea y puede alcanzar alrededor de 1,5 metros de altura, además, tiene unas grandes hojas en forma de corazón, sostenidas por largos pecíolos, lo que la hace fácil de reconocer. Sin embargo, lo más importante crece bajo tierra: un tubérculo de textura firme y sabor suave, que suele consumirse cocido y puede incorporarse a una amplia variedad de preparaciones.

Aunque existen variedades que se cultivan con fines ornamentales, la malanga tiene principalmente un uso alimentario. En Colombia se encuentra en diferentes departamentos, especialmente en zonas de clima cálido y húmedo, y tiene una presencia importante en el Pacífico colombiano.

¿Que beneficios tiene?

Además de su importancia para las comunidades que lo cultivan, la malanga tiene un perfil nutricional que ha despertado interés como ingrediente para distintos alimentos. Según los Archivos Latinoamericanos de Nutrición, su harina, por ejemplo, puede utilizarse en la elaboración de galletas, tortas, panes, cremas, snacks y otros productos, ampliando las posibilidades de aprovechamiento de este tubérculo.

Un estudio sobre la harina de Colocasia esculenta encontró que, aunque no es una fuente importante de proteína, contiene fibra dietaria y minerales como potasio, calcio y magnesio. También se identificó la presencia de compuestos fenólicos, por lo que los investigadores señalan que podría tener potencial para el desarrollo de alimentos con propiedades antioxidantes.

Su contenido de fibra dietaria también puede contribuir al funcionamiento del sistema digestivo y a una mayor sensación de saciedad. Además, el potasio es un mineral importante para funciones como la regulación de la presión arterial y el funcionamiento normal de los músculos y los nervios.

Sin embargo, hay una recomendación importante: la malanga no debe consumirse cruda. El tubérculo contiene compuestos que pueden resultar irritantes o tóxicos si no se somete a una adecuada cocción. Por ello, debe prepararse correctamente antes de su consumo.

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