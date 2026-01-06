¿Qué plantas deben estar lejos de la ventana? Conozca algunas

Lirio de paz. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando ubicamos nuestras plantas en la ventana solemos creer que es una decisión que aprovecha la luz natural, que decora el espacio y da la sensación de que la planta está en un lugar en el que puede también puede recibir suficiente aire. Y aunque puede ser cierto, desde la horticultura botánica se especifica que ese punto no siempre es el adecuado para todas, sobre todo para aquellas plantas de interior que no están adaptadas a los rayos directos del sol ni a los cambios bruscos de temperatura.

El Jardín Botánico de Kew, nuestra guía para elaborar esta nota, explica que muchas plantas usadas en interiores provienen de ambientes tropicales en donde la luz llega filtrada y no de forma directa. En esos ecosistemas, las hojas crecen protegidas por otras plantas, con humedad justa y sin corrientes de aire que pueden soportar. Cuando esas condiciones cambian o son intermitentes —como lo que ocurre junto a una ventana— la planta puede mostrar signos de estrés.

Además de la luz, las ventanas alteran otros factores que influyen en la salud de nuestras plantas. Por ejemplo, durante ciertas horas del día, el vidrio puede elevar la temperatura del ambiente, mientras que en la noche o al abrir la ventana se generan corrientes de aire indistintas.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en sus espacios de divulgación sobre plantas ornamentales, ha señalado que muchas especies de interior responden negativamente a estos cambios porque están acostumbradas a ambientes que no varían tanto en frío o calor.

Cinco plantas comunes que no se recomiendan para la ventana

Lirio de la paz

Una de las plantas de interior más usadas por su capacidad de adaptarse a espacios cerrados. Según las fichas de cultivo, esta planta necesita luz para florecer, pero no tolera la exposición prolongada al sol directo. Cuando se coloca en una ventana con sol fuerte, las hojas pueden mostrar manchas oscuras o bordes secos (o muy enrollados), que son señales de daño por el exceso de radiación.

Potus

Aunque es conocida por ser una planta resistente, no significa que cualquier ubicación le sea adecuada. Kew asegura que esta especie se adapta mejor a luz brillante indirecta. En ventanas donde el sol incide directamente durante varias horas, las hojas pueden perder color o volverse amarillentas. No muere de inmediato, pero la planta entra en un estado de estrés que puede durar un largo tiempo.

Helechos para interior (como el Boston)

De acuerdo con las descripciones botánicas, estas plantas crecen naturalmente en zonas sombrías y húmedas, generalmente protegidas del sol directo (aunque depende del tipo de helecho). En una ventana, no solo se exponen a una luz más fuertes, sino también a corrientes de aire que resecan el ambiente, lo que puede provocar que las frondas se quemen o se sequen más rápido.

Calathea

Esta planta tropical es muy popular por el diseño de sus hojas y, según el Jardín de Kew, en la ventana, el sol puede hacer que los colores se apaguen o que los bordes se enrollen. Además, esta especie es muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que estar expuesta al frío puede afectar su crecimiento.

Planta china del dinero

Esta planta se desarrolla mejor con luz filtrada porque, cuando se expone a sol directo intenso, sus hojas pueden tornarse amarillas o presentar zonas secas. Ubicarla justo en la ventana también la expone a variaciones térmicas que afectan su estabilidad.

¿Dónde ubicarlas entonces?

Lo importante no es alejar las plantas de la luz, sino moderarla. Puede colocarlas a cierta distancia de la ventana, en donde reciban claridad sin sol directo, o usar cortinas translúcidas que filtren los mismos rayos solares. También se sugiere evitar puntos donde el aire circule con intensidad.

Algo que no podemos olvidar es que observar los cambios en el color de las hojas, o si hay pérdida de brillo o sequedad. Conocer y entender cómo estas especies crecen en su entorno natural —información que jardines botánicos como Kew o el de Bogotá documentan en sus páginas web— nos permite adaptar mejor nuestros espacios para sus necesidades reales.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼