¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de regalar una planta en esta Navidad?

Se acerca la Navidad y, como cada año, las plantas aparecen entre los regalos favoritos: son bonitas, decoran cualquier espacio y transmiten un mensaje especial. Sin embargo, hay un pequeño problema que muchos comparten en silencio: no siempre sabemos qué hacer con ellas. ¿Cómo cuidarla si es usted quien la regala? ¿Y qué hacer cuando recibe una y no quiere que se marchite a los pocos días?.

En medio de esa “crisis verde” tan común en estas fechas, vale la pena entender que regalar una planta también implica aprender a acompañarla y a cuidarla desde el primer momento.

A. Conozca a la persona

Regalar una planta va mucho más allá de escoger la más bonita. Según Gloria Pérez, fundadora del Vivero Jardines Julia, este gesto implica pensar en la persona que la recibirá, su rutina diaria y el espacio donde vivirá la planta. “No es solo un objeto, es un ser vivo que necesita amor”, afirmó.

Por eso, antes de comprar, vale la pena detenerse en algunos aspectos clave que marcarán la diferencia entre un regalo duradero y uno que se marchita en pocos días.

1. Tenga en cuenta el estilo de vida y la personalidad

Estilo de vida: si la persona viaja con frecuencia o tiene poco tiempo, lo ideal es optar por plantas de bajo mantenimiento, como suculentas, sansevierias o pothos. si la persona viaja con frecuencia o tiene poco tiempo, lo ideal es optar por plantas de bajo mantenimiento, como suculentas, sansevierias o pothos. Aquí le explicamos cuáles son las mejores opciones.

Experiencia: no es lo mismo regalar a alguien que apenas empieza que a un aficionado experto. Ajustar la complejidad del cuidado es clave.

2. Evalúe el entorno donde estará la planta: Antes de elegir, piense dónde se ubicará: ¿es un espacio interior o exterior?, ¿recibe buena luz natural?, ¿es pequeño o amplio?

Luz: poca luz requiere plantas de sombra o luz indirecta; espacios muy iluminados funcionan mejor con cactus o suculentas. poca luz requiere plantas de sombra o luz indirecta; espacios muy iluminados funcionan mejor con cactus o suculentas. Aquí algunas recomendaciones.

Espacio: apartamentos pequeños piden plantas compactas; jardines o terrazas permiten especies más grandes.

Condiciones ambientales: humedad, ventilación y temperatura también influyen. Las plantas tropicales, por ejemplo, necesitan ambientes más húmedos.

3. Plantas jóvenes o en floración: ¿qué mensaje quiere dar? Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la etapa de la planta. Pérez explica que las plantas en floración generan un impacto visual inmediato, aunque suelen requerir cuidados más específicos para mantener su apariencia. En cambio, una planta joven o en crecimiento simboliza procesos, paciencia y resiliencia: exige más atención al inicio, pero también ofrece la oportunidad de aprender y acompañar su desarrollo.

B. Conozca la planta

Elegir bien la planta es tan importante como pensar en quién la recibirá. Observar su estado general antes de comprarla permite evitar problemas desde el primer día y garantiza que el regalo llegue en buenas condiciones. Según Pérez, una planta sana da señales claras que vale la pena identificar con calma.

Antes de decidir, fíjese en estos aspectos clave:

Follaje y flores: una planta saludable presenta hojas firmes, con buen color y sin manchas, bordes secos o aspecto decaído. En las plantas con flores, estas deben verse frescas, con pétalos bien formados y colores vivos, sin signos de marchitamiento.

Plagas visibles: revise con atención si hay pequeños insectos voladores, pulgones o acumulaciones blancas con apariencia de algodón, que suelen indicar presencia de cochinilla.

Sustrato: evite plantas con la tierra excesivamente seca, encharcada o con mal olor, ya que esto puede ser señal de riegos inadecuados o problemas en el sustrato.

También es importante observar la maceta y, en lo posible, el estado de las raíces:

Base del recipiente: si las raíces sobresalen por los orificios de drenaje, la planta puede llevar mucho tiempo en esa maceta y necesitar pronto un trasplante. No siempre es un problema inmediato, pero conviene tenerlo en cuenta.

Estado de las raíces: aunque muchos contenedores son oscuros y no permiten verlas con facilidad, cualquier daño en las raíces suele reflejarse en el follaje. Olores desagradables o raíces oscuras y blandas son señales de alerta. Si sobresalen por debajo de la maceta, indica que la planta requiere más espacio para crecer. El trasplante, eso sí, debe hacerse con cuidado para no estresarla innecesariamente.

Por último, pregunte siempre por los cuidados básicos. Consultar al vivero o al vendedor sobre riego, luz, poda y fertilización no solo demuestra interés y responsabilidad, sino que aumenta de forma considerable las probabilidades de que la planta se mantenga sana y fuerte con el paso del tiempo.

En definitiva, Pérez menciona que conocer la planta, además de a la persona y su entorno, transforma el acto de regalar en una experiencia más consciente, duradera y significativa, tanto para quien da como para quien recibe.

