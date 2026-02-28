¿Qué son estos frutos que se suelen encontrar en los árboles de Bogotá? ¿Son comestibles?

Eugenio, común en el arbolado capitalino Foto: bogota.gov.co

Caminar por Bogotá puede convertirse en una experiencia distinta cuando se mira hacia los árboles. En medio del ruido y el concreto, hay especies que no solo dan sombra, sino también frutos. Muchos pasan desapercibidos; otros despiertan curiosidad. Y entonces surge la pregunta: ¿se pueden comer?

La respuesta es sí, pero no todos. Por eso es fundamental identificar correctamente las especies antes de llevar cualquier fruto a la boca. El arbolado urbano de la ciudad incluye variedades que producen bayas, drupas, vainas y semillas aptas para el consumo humano, siempre que se laven adecuadamente y se tenga certeza de su procedencia.

Nativos

Para nombrar los árboles, primero comencemos por las especies nativas, que son prioridad en la conservación de los ecosistemas andinos. Reconocerlas y valorarlas no solo fortalece la identidad natural del territorio, sino que también contribuye a proteger la biodiversidad y los equilibrios ecológicos propios de la región.

Papayuela

Conocida científicamente como Vasconcellea pubescens, esta especie es nativa del norte y centro de Sudamérica, muy común en Colombia y Perú. Es un arbusto o árbol pequeño que puede alcanzar hasta 10 metros de altura, con hojas estrelladas y tallo grueso.

Su fruto amarillo se consume fresco o en jugos, cremas, mermeladas y dulces tradicionales en Bogotá. Además, según el Jardín Botánico, en la medicina tradicional se emplean sus hojas para aliviar afecciones respiratorias y su fruto para molestias digestivas. Además, es rica en vitaminas C, E y del complejo B, y aporta calcio, lo que contribuye al fortalecimiento del sistema inmune y óseo.

Arrayán

Especie nativa de Bogotá que puede llegar a los 15 metros de altura. Sus frutos han sido empleados en la tradición cachaca para preparar chicha, guarapo y mazamorra dulce; también aportan sabor al masato y funcionan como condimento para carnes.

De acuerdo con usos tradicionales, la cocción de sus hojas se ha utilizado para aliviar el dolor de cabeza y como apoyo en el manejo de afecciones como diabetes, hipertensión y colesterol alto.

Nogal

El nogal, conocido como Juglans neotropica, es un árbol caducifolio que puede alcanzar hasta 30 metros de altura, con hojas compuestas y aromáticas, flores blancas y frutos carnosos de color marrón que contienen una nuez comestible utilizada en repostería.

Se adapta a suelos profundos y también a terrenos degradados, y cumple un papel ecológico importante al proveer alimento y atraer fauna. Además de su valor alimenticio, su fruto puede emplearse como tinte natural —al oxidarse produce una coloración negra— y tradicionalmente ha tenido usos medicinales.

No nativos

Feijoa

La feijoa, conocida como Feijoa sellowiana es una fruta de origen suramericano, muy valorada en Colombia —especialmente en Boyacá y Cundinamarca— por su aroma, sabor y aporte nutricional. Se consume fresca o en jugos, mermeladas y postres, y destaca por su alto contenido de vitamina C, además de vitaminas A, E y del complejo B, y minerales como calcio, hierro y potasio.

Tradicionalmente, también se le atribuyen propiedades digestivas y apoyo en casos de resfriados, lo que la convierte en una fruta apreciada tanto en la cocina como en usos naturales.

Eugenia

Eugenia, conocido como Syzygium paniculatum es un árbol originario de Australia, introducido en Colombia y muy común en andenes y separadores urbanos. Puede alcanzar hasta 10 metros de altura, tiene ramas rojizas, flores blancas y frutos morados o magenta de sabor agradable.

Investigaciones de la Universidad de Antioquia han señalado que estos frutos contienen polifenoles con alta capacidad antioxidante, lo que podría contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles como afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, aportan vitamina A, fósforo, calcio e hierro, lo que los convierte en una especie con potencial alimenticio y nutricional aún poco aprovechado.

Sauco

El sauco (Sambucus peruviana), de la familia Caprifoliaceae, es una especie nativa de Centro y Suramérica que puede alcanzar hasta 6 metros de altura y crece bien entre los 2.000 y 3.000 msnm, en suelos profundos y con buena luminosidad. Es de crecimiento rápido y se utiliza con fines ornamentales, en restauración ecológica y como cerca viva.

Produce flores blancas y frutos morados que pueden encontrarse en parques y espacios públicos de Bogotá. Sus hojas, flores y frutos tienen usos medicinales tradicionales; en infusión se emplean para aliviar la tos y afecciones respiratorias, y sus frutos aportan vitamina C y compuestos con efecto antiinflamatorio.

Y usted, ¿conoce otras especies comestibles presentes en el arbolado urbano? Lo leemos en los comentarios.

