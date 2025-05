¿Quiere aprender a cultivar sus propios alimentos sin frustrarse en el intento?

Las huertas escolares representan una oportunidad ideal para que estudiantes y familias mejoren su alimentación mientras descubren el valor intrínseco de proteger el medio ambiente. Foto: Cultivando Vida

Si ha sentido el deseo de cultivar sus propios alimentos pero no sabe por dónde comenzar, los talleres son su solución. Y es que cuando uno quiere cultivar, no se trata solo de sembrar una semilla, sino de comprender el proceso, evitar errores que frustran a muchos principiantes y ganar confianza en cada etapa del cultivo. Es por esto, que a través de la práctica guiada, aprenderá a leer las señales de sus plantas, a respetar sus ritmos y a tomar decisiones que harán de su huerta un espacio de autonomía, sabor y conexión real con la tierra.

“Es importante entender que antes de embarcarse en un proyecto de agricultura urbana, es fundamental contar con una base sólida de conocimiento que evite los errores más comunes que suelen desalentar a los principiantes. Aunque es cierto que muchas personas aprenden de forma empírica y esta aproximación tiene su valor, la experiencia demuestra que contar con orientación experta desde el inicio transforma completamente la experiencia y aumenta significativamente las posibilidades de éxito” dijo Yuly Forero, fundadora de Cultivando Vida.

Explica que la diferencia entre comenzar con conocimiento estructurado versus hacerlo por ensayo y error radica en que los errores básicos pueden generar frustración temprana y hacer que las personas abandonen antes de experimentar los beneficios reales de tener una huerta.

“Cuando alguien se siente motivado a cultivar y comienza basándose únicamente en información fragmentada de internet o consejos casuales, frecuentemente se encuentra con obstáculos que podrían haberse evitado fácilmente con la orientación adecuada”, aseguro la experta.

¿Por qué es importante tomar un taller?

“Es importante entender que no necesariamente se requiere asistir a un taller formal, aunque estos pueden ser extremadamente útiles. Lo crucial es buscar fuentes confiables de información, preferiblemente de personas con experiencia práctica y conocimiento amplio en agricultura urbana. Esta precaución es esencial porque internet está lleno de información contradictoria o inadecuada para contextos específicos, y lo que funciona en un clima o condición particular puede no ser aplicable en otro”, afirmó.

Los errores más comunes al iniciar una huerta en casa ilustran por qué la orientación experta marca una diferencia crucial. A menudo, los malentendidos sobre las necesidades básicas de las plantas conducen a experiencias frustrantes que podrían evitarse fácilmente con información precisa desde el principio. Estos son algunos ejemplos clave:

Macetas inadecuadas para plantas pequeñas: Muchos principiantes creen que, al producir frutos pequeños, estas plantas necesitan macetas pequeñas. Sin embargo, el tamaño del fruto no determina el tamaño del sistema radicular. Por ejemplo, los tomates cherry, desarrollan raíces extensas que requieren mucho espacio. En recipientes pequeños, la planta se debilita, da frutos de baja calidad y puede morir, llevando al cultivador novato a pensar que “no tiene mano para las plantas”.

Falta de luz en interiores: Inspirados por imágenes en redes sociales, muchos intentan establecer huertas en cocinas o rincones interiores atractivos, sin considerar que las plantas necesitan luz solar directa para realizar la fotosíntesis. Aunque una cocina pueda parecer luminosa, rara vez ofrece la intensidad lumínica adecuada. Sin luz suficiente o sin un sistema de iluminación LED especializado, estas huertas fallan inevitablemente.

Falta de comprensión del espacio: Uno de los errores más frecuentes es no entender que cada decisión en agricultura urbana —desde qué planta cultivar hasta qué tipo de maceta usar y dónde ubicarla— debe basarse en las necesidades reales de cada especie. Suponer que cualquier planta crecerá bien en cualquier lugar lleva a resultados decepcionantes. Con una comprensión básica pero sólida de estos principios, los nuevos cultivadores pueden tomar decisiones informadas desde el inicio, evitando frustraciones y ganando confianza para hacer crecer su huerta poco a poco.

Riego inadecuado por exceso de entusiasmo o falta de observación:Muchos principiantes riegan sus plantas con demasiada frecuencia, pensando que más agua equivale a mejor crecimiento. Sin embargo, el exceso de riego puede ahogar las raíces, provocar pudrición y atraer hongos o plagas. Por otro lado, otros olvidan regar con la frecuencia necesaria, especialmente en climas cálidos o macetas pequeñas, donde el sustrato se seca rápidamente. Aprender a observar el sustrato y entender las señales de la planta —como hojas marchitas o amarillas— es clave para lograr un riego equilibrado.

Un buen ejemplo que ilustra esta idea es el uso de sistemas de cultivo vertical. Según Forero, muchas personas intentan cultivar todo tipo de plantas en estructuras compactas sin diferenciar entre especies de hoja y de fruto, lo que generalmente conduce a resultados deficientes. Las hortalizas de hoja verde —como lechugas, espinacas, acelgas y hierbas aromáticas— son ideales para los niveles superiores de un sistema vertical, ya que no requieren desarrollar frutos y concentran su energía en el crecimiento de las hojas. Además, tienen raíces superficiales que se adaptan bien a cajones con profundidades entre 10 y 15 centímetros. Esta característica facilita su ubicación en espacios elevados, al mismo tiempo que simplifica el mantenimiento y la cosecha.

Por el contrario, plantas como tomates, pepinos o berenjenas, que producen frutos grandes, requieren condiciones muy distintas. Al desarrollar sistemas radiculares más profundos y exigentes, necesitan macetas amplias —de al menos 30 centímetros de profundidad— y mayor volumen de sustrato. Intentar cultivarlas en recipientes pequeños o en niveles altos sin el soporte adecuado suele resultar en plantas débiles y con poca producción.

“Comprender estas diferencias desde el inicio permite aprovechar mejor el espacio disponible y lograr una huerta más productiva y sostenible. Con este propósito, Cultivando Vida, desde el Jardín Botánico San Jorge Valenzuela y en alianza con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), hemos impulsado una serie de talleres comunitarios que promueven la agricultura urbana como una herramienta de transformación educativa, social y ambiental”, dijo la experta.

Menciona que el objetivo de estos espacios es fomentar prácticas agroecológicas desde un enfoque territorial, popular y colectivo, facilitando el intercambio de saberes entre familias, líderes comunitarios, estudiantes, adultos mayores y otros actores locales. Así, se promueve la consolidación de redes comunitarias para el cuidado de la vida, el alimento y el entorno, integrando la educación ambiental, la cultura del buen vivir y la conexión con la biodiversidad.

“Durante el primer semestre de 2024 se han desarrollado 20 talleres con la participación de más de 450 personas en áreas rurales y urbanas de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Rionegro y El Playón. Estos encuentros han girado en torno a temas como la creación de huertas agroecológicas, la elaboración de abonos orgánicos, el manejo ecológico de plagas, la selección de semillas criollas y nativas, y la construcción de bioinsumos, entre otros. Todos los talleres se han llevado a cabo mediante metodologías lúdicas, participativas y experimentales, promoviendo el pensamiento crítico, la reflexión colectiva y el aprendizaje significativo desde una pedagogía para la vida”, aseguró.

Esta alianza nace del reconocimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental del territorio, que ha identificado como un negocio verde a Cultivando Vida, validando su compromiso con prácticas sostenibles y la educación ambiental.

“Como entidad responsable del jardín botánico, la CDMB ha demostrado una visión moderna al apoyar iniciativas privadas que se alinean con sus objetivos de conservación y formación ciudadana. Esta apertura a alianzas público-privadas evidencia un enfoque estratégico de gestión ambiental, donde el trabajo conjunto permite ampliar el impacto de los programas educativos en beneficio de las comunidades”, puntualizó.

Tips básicos para comenzar una huerta en espacios reducidos si no tiene espacio para ir a un taller

“Aunque lo ideal es acudir a empresas especializadas como la nuestra para participar en talleres, o visitar el jardín botánico de su ciudad y huertas comunitarias para aprender directamente, iniciar una huerta en casa —ya sea en balcones, terrazas o alféizares de ventanas— puede ser una experiencia sencilla y enriquecedora si se cuenta con el conocimiento adecuado desde el comienzo", dijo Forero.

A continuación, se presentan recomendaciones clave que suelen formar parte de los talleres de iniciación a la agricultura urbana, con énfasis en facilitar el proceso para quienes están dando sus primeros pasos:

Empiece con las especies correctas: Las plantas aromáticas son una excelente puerta de entrada. Gracias a sus aceites esenciales, que actúan como defensa natural contra plagas, requieren pocos cuidados y son ideales para quienes están desarrollando sus habilidades de observación. Cilantro, perejil, albahaca, romero y tomillo son algunas de las más recomendadas. Además, su aroma proporciona un indicador inmediato de salud: una planta sana huele bien; una estresada, no. Agregue hortalizas de hoja para completar el cuadro: Lechugas, acelgas, espinacas y rúcula no solo crecen rápido (entre 30 y 40 días), sino que permiten cosechas parciales: se pueden cortar las hojas exteriores mientras la planta sigue creciendo. Esto las convierte en cultivos productivos, didácticos y muy agradecidos para espacios pequeños. Use macetas adecuadas desde el principio: Uno de los errores más comunes es subestimar el espacio que necesita una planta bajo tierra. Aromáticas y hortalizas de hoja prosperan en macetas de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, mientras que especies de fruto como el tomate cherry o el pimiento requieren recipientes mucho más profundos (mínimo 40 cm). Entender esto desde el inicio evita frustraciones y pérdidas. Observe la luz natural de su espacio: Aunque muchas imágenes en redes sociales muestran huertas en interiores decorativos, la realidad es que sin luz solar directa o luz artificial especializada, las plantas no prosperan. Aromáticas como el cilantro tienen buena tolerancia a condiciones de luminosidad variable, lo que las convierte en una opción ideal para sitios donde la luz cambia durante el día. Aproveche el cultivo vertical inteligentemente: En los talleres de agricultura urbana, se promueve el uso de estructuras verticales para optimizar el espacio. Las hortalizas de hoja y las aromáticas, con raíces poco profundas, son perfectas para los niveles superiores. En cambio, plantas de fruto deben ubicarse en la base, donde pueden crecer en macetas más grandes sin restricciones. Comience poco a poco y aprenda de la experiencia: Iniciar con tres o cuatro variedades distintas permite familiarizarse con las condiciones de su espacio. Observar cómo responde cada planta, registrar sus necesidades de agua y luz, y ajustar el manejo según su comportamiento es parte del proceso de aprendizaje. Esta metodología, común en los talleres prácticos, fortalece la confianza y sienta las bases para un crecimiento progresivo de la huerta.

