¿Quiere sembrar en casa? Usaquén abre un nuevo banco de semillas

¿Sabía que cada semilla guarda la memoria de un territorio? En Usaquén, esa memoria acaba de encontrar un nuevo hogar. Se trata del Banco Comunitario de Semillas Agroecológicas inaugurado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, un espacio dedicado a conservar y compartir variedades nativas y criollas, fundamentales para la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad en la ciudad.

Ubicado en la Biblioteca Pública Usaquén – Servitá, dentro del Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, el nuevo Banco Comunitario de Semillas Agroecológicas inicia su labor con 67 variedades de semillas nativas y criollas pertenecientes a 11 familias botánicas de alto valor agroalimentario.

Administrado por el equipo de la biblioteca, este espacio busca fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en la localidad, beneficiando a agricultores urbanos y periurbanos, colectivos de huertas, instituciones educativas, organizaciones sociales y personas interesadas en conservar la agrobiodiversidad.

¿Cómo funciona el espacio?

Según explicó Wilson Rodríguez, coordinador del proyecto de Agricultura Urbana y Periurbana del Jardín Botánico, este banco se desarrolla en el marco de un convenio interadministrativo con la Alcaldía Local de Usaquén y beneficia a una localidad con alta participación en agricultura urbana, donde el Jardín Botánico ha fortalecido más de 400 huertas urbanas y periurbanas entre 2024 y 2025.

La selección de las 67 variedades de semillas nativas y criollas se llevó a cabo a partir de criterios agroecológicos, culturales y territoriales, priorizando aquellas especies de alto valor alimentario adaptadas a las condiciones edafoclimáticas —es decir, adaptadas al suelo y clima— propias de Bogotá.

“Se trata de variedades con gran potencial para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria local, al tiempo que preservan la diversidad genética y los saberes tradicionales asociados a la siembra", dijo Rodríguez.

Entre las principales especies se destacan:

Papas nativas de distintas variedades.

Maíces morado, amarillo y blanco.

Lechugas criollas adaptadas a la altura de la sabana.

Aromáticas tradicionales como hierbabuena, cilantro y toronjil.

Hortalizas locales con trazabilidad comunitaria.

Según el experto, estas semillas, además de conservar la biodiversidad, representan un acervo de saberes campesinos y comunitarios que se mantienen vivos en la ciudad.

“Por otra parte, algo fundamental es que la comunidad ha participado activamente en todo el proceso, desde la fase de diagnóstico territorial hasta la administración del banco”, señaló el experto. Y es que en articulación con la Biblioteca Pública Usaquén – Servitá y el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, el equipo del Jardín Botánico de Bogotá ha impulsado diversas acciones para fortalecer la apropiación social del proyecto, entre ellas:

Entre las acciones impulsadas por el Jardín Botánico se destacan:

La formación de custodios de semillas , encargados de su conservación y reproducción.

El intercambio de saberes intergeneracionales , que une los conocimientos tradicionales de los abuelos con los aportes técnicos de los expertos.

La gestión colaborativa y el uso responsable de las semillas, garantizando su sostenibilidad y circulación en las huertas locales.

Estas acciones se complementan con ciclos de formación especializada, talleres comunitarios, ferias de semillas y actividades pedagógicas en huertas escolares, donde se abordan temas como bioculturalidad, conservación in situ, selección participativa de semillas y derechos campesinos.

“Esta vinculación garantiza que las semillas no solo se conserven, sino que también se reproduzcan, circulen y resignifiquen en las huertas locales, fortaleciendo las redes de agricultura urbana y la soberanía alimentaria de Bogotá“, aseguró.

¿Y a futuro cómo impactará el banco a la comunidad?

El banco de Usaquén proyecta un impacto directo en la diversificación productiva, la resiliencia alimentaria y la autonomía de las huertas comunitarias, escolares y familiares.

“Esto se debe a que el banco facilita el acceso a semillas de calidad, fortalece redes de intercambio y promueve prácticas agroecológicas que regeneran los suelos, conservan polinizadores y reducen la dependencia de insumos externos”, explicó el coordinador.

Con la apertura de este nuevo banco, Bogotá consolida una red de 13 Bancos Comunitarios de Semillas Agroecológicas, articulados a través de la Red Distrital de Bancos de Semillas, una estrategia liderada por el Jardín Botánico de Bogotá.

“Esta iniciativa integra procesos técnicos, pedagógicos y comunitarios que garantizan la sostenibilidad de cada banco y promueven el intercambio permanente de semillas, saberes y experiencias entre las distintas localidades. Gracias a esta articulación, se fortalece la conservación in situ de las especies, al tiempo que se impulsa la soberanía y seguridad alimentaria urbana en la capital”, dijo el experto.

Cada banco se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales:

Capacitación especializada para custodios y líderes comunitarios.

Protocolos participativos de conservación y trazabilidad de semillas.

Encuentros territoriales de intercambio y formación.

Acompañamiento técnico institucional para el seguimiento y mejora continua.

“A futuro, el Jardín Botánico proyecta contar con un banco comunitario de semillas agroecológicas en cada localidad de la ciudad y, en las más estratégicas, desarrollar bancos satélites que amplíen su alcance. Esta iniciativa hace parte del Proyecto de Inversión 8018, inscrito en el Plan de Desarrollo Distrital, cuya Meta 7 establece la creación y consolidación de al menos un banco comunitario de semillas agroecológicas por localidad", explicó.

Menciona que aunque aún no se ha definido una fecha exacta para cada apertura, puesto que el proceso avanza conforme a los diagnósticos territoriales y la disponibilidad de infraestructura y actores locales comprometidos, consolidando una red de guardianes de semillas que resguarda el futuro alimentario de Bogotá.

¿Cómo obtener semillas agroecológicas?

“El acceso a las semillas de los Bancos Comunitarios Agroecológicos está abierto a todas las personas interesadas en conservar, reproducir y cultivar variedades nativas y criollas, siempre en coherencia con los principios de la agroecología”, puntualizó Rodríguez.

En el caso de Usaquén, el banco ofrece lo siguiente:

Intercambio solidario , basado en la reciprocidad y el apoyo mutuo entre agricultores.

Préstamo con compromiso de devolución de otras semillas , que garantiza la continuidad de las variedades en el banco.

Participación en actividades formativas, como talleres, encuentros y ferias de semillas.

No es necesario realizar una inscripción previa para visitar los bancos, aunque las personas interesadas deben asistir durante las jornadas y horarios establecidos junto con la comunidad local.

“Eso sí, el principal requisito es hacer parte del Proyecto de Agricultura Urbana del Jardín Botánico, tener una huerta urbana o periurbana, y asumir el compromiso ético de conservación activa de las semillas. Quienes acceden a ellas se convierten en custodios responsables de su reproducción, adaptación y circulación, fortaleciendo así la Red Distrital de Bancos de Semillas Agroecológicas”, concluyó Rodríguez.

