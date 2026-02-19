Rambután, la joya tropical de Asia: ¿para qué sirve realmente?

Rambutan Foto: engin akyurt

Si alguna vez, en una plaza de mercado o en una feria agrícola, se ha encontrado con un fruto rojizo cubierto de suaves “pelos” o espinas flexibles que parecen salir en todas direcciones, es probable que haya estado frente a un rambután. Su apariencia, a medio camino entre lo extraño y lo fascinante, suele despertar curiosidad inmediata y convertirlo en uno de los frutos más llamativos del trópico.

Originario del sudeste asiático, especialmente de países como Malasia e Indonesia, el rambután se ha adaptado con éxito a las zonas de clima cálido y húmedo, donde hoy es considerado un fruto exótico de alto valor. Su cáscara rojiza —que en ocasiones puede tornarse amarilla o anaranjada— está cubierta de espinas suaves, mientras que en su interior esconde una pulpa blanca, jugosa y brillante, cuyo sabor puede ir de ligeramente ácido a intensamente dulce y mieloso.

En Colombia, aunque las áreas sembradas aún son reducidas, el cultivo de rambután ha mostrado un crecimiento paulatino. El piedemonte llanero del Meta concentra la mayor parte de las plantaciones comerciales; en Mariquita, Tolima, también se registran cultivos significativos, mientras que en Caldas sobresalen municipios como Norcasia y Pensilvania, donde el fruto se encuentra en etapas experimentales con extensiones más pequeñas.

Su llegada a América se remonta a la década de 1950, cuando comenzó a cultivarse en México como planta ornamental. Con el tiempo, su atractivo visual dio paso al reconocimiento de sus cualidades alimenticias, lo que favoreció su expansión hacia otras regiones tropicales del continente.

¿Para qué sirve?

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, el rambután es apreciado principalmente por su valor nutricional y su versatilidad. Su pulpa, de sabor que va de dulce a agridulce y textura jugosa, contiene vitamina C, riboflavina, carbohidratos y proteínas, lo que lo convierte en un fruto que aporta energía y contribuye a la nutrición del consumidor.

Además, investigaciones recientes han identificado en su cáscara la presencia de epicatequinas, micronutrientes asociados con la producción de óxido nítrico, sustancia que favorece la vascularización y el flujo sanguíneo, con potencial beneficio para la salud cardiovascular.

Otros usos son:

Consumo fresco: Es su uso más común. Se recomienda retirar la semilla antes de ingerirlo, ya que puede resultar tóxica. Su pulpa puede consumirse natural o refrigerada.

Preparaciones gastronómicas: Gracias a su sabor entre dulce y ácido, se emplea en postres, mermeladas, batidos, infusiones y coctelería.

Uso medicinal tradicional: En algunas culturas asiáticas se ha utilizado ancestralmente para tratar afecciones como diabetes, hipertensión y problemas estomacales.

Además de su valor como frutal, el rambután también puede utilizarse como árbol ornamental, gracias a su follaje frondoso, Viveros especializados como Sembramos.com destacan que, cuando se cultiva en las condiciones adecuadas, no solo produce fruta de calidad, sino que también embellece jardines, parques y fincas con su presencia tropical.

Clima: Se desarrolla en climas cálidos y templados con alta humedad, en temperaturas que oscilan entre los 22 y 35 °C. No es recomendable para zonas con temporadas secas prolongadas.

Luz: Requiere largos periodos de exposición directa al sol. Lo ideal es sembrarlo en un lugar donde reciba al menos ocho horas diarias de radiación solar.

Riego: Necesita riego constante y abundante, ya que la humedad es determinante para su crecimiento y floración.

Suelos: Prefiere suelos ligeramente ácidos, profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica. Puede sembrarse en tierra negra abonada que garantice los nutrientes necesarios para su desarrollo.

