Regale plantas en Navidad: cinco especies para tener en casa

Las orquídeas Phalaenopsis, conocidas como "orquídeas mariposa", destacan por sus elegantes flores en tonos vibrantes y su facilidad de cultivo. Son epífitas, requieren luz indirecta, humedad moderada y pueden florecer varias veces al año.

Con la llegada de la temporada de regalos surge también la búsqueda de detalles que sorprendan y permanezcan. En los últimos años, regalar plantas se ha convertido en una tendencia en ascenso: no solo son estéticamente encantadoras, sino que aportan vida a cualquier hogar y, en muchos casos, requieren cuidados mínimos.

Por eso, aquí se presentan cinco alternativas que destacan por su color, forma y carácter, ideales para convertir un obsequio navideño en algo verdaderamente especial.

Anturio

Qué mejor regalo de Navidad que una planta nativa, y el anturio es la elección perfecta. Y es que además de ser una especie hermosa y fácil de cuidar, cuenta con entre 600 y 800 variedades distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales de América Central y del Sur. Esta diversidad se refleja en sus formas de crecimiento —vertical, rastrera o trepadora— y en sus llamativas hojas gruesas y firmes, que pueden ser ovaladas, acorazonadas, alargadas o incluso con divisiones.

Su rasgo más distintivo es la espata, una estructura brillante que suele confundirse con la flor y que puede encontrarse en una amplia gama de colores: rojo, rosa, blanco, verde manzana, púrpura o negro.

Para cuidar un anturio es esencial brindarle buena luz indirecta, evitar las corrientes de aire y el calor excesivo. El riego debe ser moderado, dos o tres veces por semana o cuando el sustrato esté casi seco, y el abonado debe realizarse solo en épocas de floración con fertilizante líquido para plantas verdes cada dos semanas.

Orquídeas

Una planta clásica que es perfecta para dar de regalo son las orquídeas, hermosas, con una variedad enorme al ser una de las familias de plantas con flores más diversas del mundo. Su tamaño varía desde ejemplares diminutos hasta especies que superan los 13 metros de altura, y su característica más notable es la estructura compleja de sus flores, con simetría bilateral y un pétalo especial llamado labelo, que atrae polinizadores.

Para cultivarlas en casa, es importante ubicarlas en un espacio con abundante luz, pero sin exposición directa al sol. El riego debe hacerse por inmersión cuando las raíces tomen un tono grisáceo, asegurando un buen drenaje. También requieren un ambiente húmedo, un sustrato aireado —como corteza de pino— y aplicaciones de fertilizante líquido diluido durante su crecimiento.

Lengua de Suegra

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una planta africana muy apreciada por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas alargadas —planas, cóncavas o cilíndricas— pueden alcanzar hasta 50 centímetros y presentan tonos verdosos que varían entre los bordes y el centro.

Se adapta con facilidad tanto a interiores como a exteriores, soporta desde altas temperaturas (hasta 40 °C) hasta algunos grados bajo cero y rara vez sufre plagas, razones por las que se le considera prácticamente indestructible.

Espatifilio

El espatifilo, conocido como lirio de paz o cuna de Moisés, es una planta ideal para interiores y perfecta para regalar en Navidad, gracias a su versatilidad y facilidad de cuidado. Puede crecer en agua o en matera, y su porte elegante —con hojas de verde intenso y flores blancas casi permanentes— la convierte en una excelente opción para decorar hogares y oficinas.

Eso sí, prefiere espacios sin corrientes fuertes de aire y luz abundante pero indirecta, pues el sol directo quema sus hojas y marchita sus flores. Aunque puede adaptarse a la semisombra, su mejor desempeño se logra ubicándolo cerca de una ventana donde reciba claridad filtrada.

Suculentas

Las suculentas son populares en los hogares porque requieren pocos cuidados, ocupan poco espacio y ofrecen una amplia variedad de formas y texturas. Estas plantas aportan vida, color y dinamismo a los espacios, lo que explica por qué tantas personas las eligen para decorar interiores sin sentir que están llenando la casa de vegetación.

En cuanto a sus cuidados, necesitan riegos moderados, preferiblemente una vez por semana y solo para humedecer la tierra, evitando mojar las hojas para prevenir hongos. También requieren materas con buen drenaje y buena iluminación, aunque no sol directo, pues las altas temperaturas pueden afectarlas.

