Reutilizar tierra de materas: ¿cuándo sirve y cuándo no?

Rehusar la tierra de las plantas, ¿válido o no válido? Foto: rawpixel.com / Roungroat - rawpixel.com / Roungroat

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Imagine esta situación: por distintas razones, usted necesita cambiar la tierra de sus plantas. Tal vez compró una maceta nueva, va a hacer un trasplante o simplemente quiere renovar el espacio donde crecen. Al retirar el sustrato, nota que no hay plagas, no desprende mal olor y su aspecto sigue siendo suelto y oscuro, como si aún estuviera en buenas condiciones.

Surge entonces una duda muy común entre quienes cuidan plantas en casa: si el sustrato parece sano y todavía “funciona”, ¿realmente es necesario desecharlo o puede reutilizarse sin poner en riesgo otra planta?

¿Sirve o no sirve?

Sí, puede servir. Pero —y aquí está el detalle importante— no en todos los casos. Que el sustrato luzca bien no significa automáticamente que esté en óptimas condiciones para una nueva planta. Esto pasa porque muchas mezclas para macetas pierden estructura y nutrientes con el tiempo, pero pueden recuperarse si se manejan correctamente.

De acuerdo con el Programa de Extensión de la Universidad Estatal de Oklahoma, aunque la tierra para macetas conserve buen aspecto, es probable que necesite ajustes antes de volver a utilizarla, y es que, durante la temporada anterior, las plantas consumieron los nutrientes incorporados al momento de la fabricación. Además, el riego constante provoca que muchos de esos minerales se filtren y se pierdan.

Por eso, si usted decide reutilizarla, debe asegurarse de mejorar dos aspectos clave:

1. Porosidad

La porosidad se refiere a la presencia de espacios de aire y buen drenaje. Con el tiempo, la tierra usada se vuelve más compacta que un sustrato fresco, lo que dificulta el desarrollo de las raíces.

Para recuperarla, puede:

Mezclarla con sustrato nuevo.

Añadir materiales que mejoren la aireación, como perlita o fibra de coco.

Desmenuzar bien los terrones antes de volver a usarla.

2. Fertilidad

Los fertilizantes incluidos en la mayoría de bolsas de tierra suelen durar entre tres y seis meses. Después de ese tiempo, el sustrato pierde buena parte de su capacidad nutritiva.

En este caso, es recomendable:

Incorporar fertilizante de liberación lenta.

Mezclar compost maduro.

Renovar al menos la capa superior.

Una alternativa práctica, especialmente en macetas grandes, según menciona la universidad, es retirar únicamente los 15 centímetros superiores y reemplazarlos por tierra nueva. Esta técnica permite ahorrar dinero y renovar la zona donde más crecen las raíces. Eso sí, conviene mezclar poco a poco la tierra nueva con la anterior para integrar mejor los nutrientes.

¿Cuándo no conviene reutilizarla?

Aquí es donde debe ser cuidadoso. No es recomendable usar nuevamente el sustrato si el año anterior tuvo:

Enfermedades en las plantas

Presencia de hongos

Insectos persistentes

Malezas difíciles de controlar

Virus, bacterias y hongos pueden permanecer en la tierra incluso después de que la planta haya muerto. Aunque existen métodos, la universidad recuerda que para desinfectarlas, el esfuerzo y el riesgo suelen ser mayores que el ahorro.

También es mejor desecharla si:

Huele a humedad o putrefacción.

Presenta moho visible.

Tiene señales de mosquitos del mantillo.

Se mantiene constantemente empapada.

En cambio, si la mezcla está seca, suelta, sin mal olor y se desmorona con facilidad, generalmente puede revitalizarse sin inconvenientes.

Un último consejo

Si decide no reutilizarla en macetas, no la tire. Puede agregarla a la pila de compost o incorporarla en parterres y jardineras del jardín. Así seguirá siendo útil, pero en un entorno menos exigente.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼