Romero en casa: cómo sembrarlo, técnicas y cuidados

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Hay plantas que destacan por una sola cualidad, pero el romero parece reunir varias en una misma especie. Es un ingrediente imprescindible en la cocina, un aroma inconfundible en el hogar y una de las plantas medicinales más conocidas gracias a sus múltiples propiedades.

Esa versatilidad ha hecho que el romero se gane un lugar privilegiado en millones de hogares. Sin embargo, para que crezca fuerte, conserve su intenso aroma y se mantenga saludable durante años, necesita algunos cuidados específicos.

Si alguna vez ha querido tener una mata de romero en casa, aquí le contamos qué necesita para cultivarla con éxito.

¿Cómo sembrarla y qué técnicas usar?

El romero puede cultivarse de dos formas: por esqueje, que es el método más rápido y recomendado, o a partir de semillas, aunque este proceso suele tardar más. En ambos casos, la clave está en ofrecer un sustrato con buen drenaje, abundante luz solar y evitar el exceso de agua.

Si lo va a sembrar por esqueje:

Corte una rama sana de entre 10 y 15 centímetros y retire las hojas de la parte inferior.

Coloque el tallo en un recipiente con agua limpia y cámbiela cada pocos días. Las raíces suelen aparecer entre tres y cuatro semanas después.

Cuando el esqueje tenga raíces, páselo a una maceta con sustrato mezclado con arena o perlita para favorecer el drenaje.

Si prefiere sembrarlo con semillas:

Utilice una maceta con orificios de drenaje o un espacio del jardín libre de maleza y piedras.

Llene con un sustrato ligero y coloque las semillas, cubriéndolas con una fina capa de tierra.

Ubique la maceta en un lugar donde reciba varias horas de sol y mantenga el sustrato ligeramente húmedo hasta que germinen. Las semillas pueden tardar entre dos y tres semanas en brotar.

¿Y cómo puede cuidar la planta?

Una vez establecido, el romero requiere pocos cuidados, pero hay algunas recomendaciones que ayudan a que se desarrolle mejor:

Si el suelo retiene mucha humedad, es preferible cultivarlo en maceta o en un bancal elevado.

Antes de sembrarlo en el jardín, incorpore compost o materia orgánica para enriquecer el suelo.

Si tiene varias plantas, deje una separación de 60 a 90 centímetros entre ellas.

Cuando las plántulas alcancen unos 10 centímetros de altura , ya pueden trasplantarse al exterior.

Riegue con moderación, ya que el romero tolera mejor la sequía que el exceso de agua.

¿Para qué sirve el romero?

Más allá de su uso en la cocina, el romero es una de las plantas medicinales más reconocidas. Según el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales, publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social, esta especie posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, diuréticas, antisépticas, bactericidas y cicatrizantes. Tradicionalmente, también se ha empleado como complemento para aliviar las migrañas, favorecer la expulsión de gases y en personas con colesterol alto.

Por su parte, el Jardín Botánico de Bogotá destaca que el romero actúa como un estimulante y antiespasmódico suave. Además, se utiliza para aliviar dolores articulares y de cabeza, favorecer la cicatrización de heridas y apoyar el tratamiento de algunos trastornos del tracto gastrointestinal. También se le atribuye un uso tradicional para fortalecer el cabello y reducir su caída.

En la cocina, el romero es apreciado como un condimento que aporta aroma y sabor a carnes, sopas, guisos y otras preparaciones. Desde el punto de vista nutricional, contiene hierro, un mineral que contribuye a la formación de hemoglobina y al funcionamiento del sistema nervioso, así como vitamina B6, que participa en el metabolismo de proteínas y en diversas funciones del organismo.

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