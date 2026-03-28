Seis floraciones icónicas en Japón: cerezos, azaleas y más (Fotos)

Aunque los cerezos en flor son, sin duda, el símbolo más reconocido de la primavera japonesa, no son los únicos protagonistas de la temporada. A lo largo de estos meses, Japón se transforma en un mosaico de colores donde distintas especies florecen casi al mismo tiempo, cubriendo jardines, parques y montañas con tonos que van del rosa al azul, del morado al amarillo.