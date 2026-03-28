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Seis floraciones icónicas en Japón: cerezos, azaleas y más (Fotos)

Aunque los cerezos en flor son, sin duda, el símbolo más reconocido de la primavera japonesa, no son los únicos protagonistas de la temporada. A lo largo de estos meses, Japón se transforma en un mosaico de colores donde distintas especies florecen casi al mismo tiempo, cubriendo jardines, parques y montañas con tonos que van del rosa al azul, del morado al amarillo.

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28 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
La floración de los cerezos marca en Japón el inicio del hanami, la tradicional celebración en la que las personas se reúnen para contemplar la belleza efímera de las flores de sakura. Este fenómeno, seguido con entusiasmo en todo el país, suele ocurrir entre finales de marzo y comienzos de abril, aunque puede adelantarse por cambios en la temperatura.
Foto: EFE - NEIL HALL

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