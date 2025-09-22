Septiembre se viste de amarillo: tres árboles que pintan el paisaje de este color

El chicalá es un árbol resistente y vistoso que embellece el paisaje, mejora el suelo y aporta beneficios ecológicos y prácticos en zonas rurales y urbanas. Foto: Pixabay

Septiembre no solo es el mes de las flores amarillas cortadas, también es la época en que los árboles de este mismo color se convierten en protagonistas. Sus copas se llenan de flores doradas que iluminan calles, parques y montañas, transformando el paisaje en un espectáculo natural que celebra la vida y anuncia nuevos ciclos.

Aquí le decimos tres opciones características que puede ver en su barrio que lo harán sentir la magia de este mes.

Chicalá

El chicalá (Tecoma stans) conocido también como guayacán es un árbol nativo de la familia Bignoniaceae que destaca por su adaptabilidad altitudinal, encontrándose desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altura. En Colombia se distribuye ampliamente en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca, donde crece tanto de forma silvestre en matorrales y bosques secos como cultivado con fines ornamentales. Puede crecer hasta 20 metros, tiene hojas con varios foliolos de bordes dentados y corteza gris con grietas. Sus flores son grandes, amarillas y con forma de trompeta; aparecen en racimos al final de las ramas y llenan el árbol de color cuando florece.

Más allá de su valor ornamental, el chicalá cumple importantes funciones ecológicas y prácticas. Sus abundantes flores amarillas atraen polinizadores como colibríes, abejas y otros animales, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Es una especie poco exigente que se adapta a suelos pedregosos y arcillosos, ayudando a descompactar el terreno y mejorar las condiciones del suelo para que otras especies puedan establecerse. Su resistencia a condiciones adversas, crecimiento rápido y madera durable lo convierten en una opción valiosa tanto para proyectos de reforestación y recuperación de tierras como para usos prácticos en construcción de cercas, techos y muebles de exterior.

Araguaney

El Araguaney (Tabebuia chrysantha) es un árbol de la familia Bignoniaceae, nativo de los bosques secos de la zona intertropical americana, que se extiende desde México hasta el norte de Perú. Conocido por diversos nombres como guayacán amarillo, cortés amarillo, lapacho amarillo o tajibo según el país, este árbol caducifolio puede alcanzar hasta 35 metros de altura y 60 centímetros de diámetro. Su característica más distintiva son sus flores campanuladas de color amarillo intenso con líneas rojas en el cuello, que florecen entre enero y abril durante la época seca, creando una impresionante alfombra dorada cuando caen al suelo.

Declarado árbol nacional de Venezuela, el Araguaney es una especie de crecimiento lento pero resistente que puede prosperar en diversos tipos de suelo y condiciones climáticas, desde el nivel del mar hasta los 1,700 metros de altitud. Su adaptabilidad le permite crecer en campos, llanos, montañas y sabanas, manteniéndose verde la mayor parte del año hasta que se transforma completamente durante su floración. La madera del Araguaney es considerada una de las más duras y pesadas de los neotrópicos, siendo altamente resistente a las termitas y al agua salada.

Lluvia de Oro

La Caña Fístula (Cassia fistula), también conocida como lluvia de oro, casia purgante u hojasén, es un árbol ornamental de la familia Fabaceae originario de Egipto, Oriente Medio y zonas cálidas de Asia, que se ha extendido por los trópicos americanos donde recibe diversos nombres según el país.

Este árbol pierde sus hojas en ciertas épocas y puede crecer entre 6 y 20 metros de alto. Su tronco puede medir hasta medio metro de grosor y su copa tiene forma de paraguas, lo que le da buena sombra. Sus hojas son grandes, de 40 a 50 cm de largo, y están formadas por varias hojitas más pequeñas. Gracias a sus raíces profundas y a que se adapta bien, puede crecer desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura.

La característica más distintiva de la Caña Fístula son sus racimos colgantes de hasta 40 cm de largo, compuestos por 15 a 60 flores aromáticas de color amarillo intenso con 5 pétalos cada una, que le han valido el poético nombre de “lluvia de oro”. Sus frutos son legumbres cilíndricas de color café que pueden medir hasta 50 cm de largo, conteniendo numerosos tabiques transversales con semillas rodeadas de pulpa castaño oscuro, tradicionalmente utilizada con fines medicinales como laxante.

