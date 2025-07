“Tejiendo lo invisible”, la nueva exposición del Jardín Botánico de Medellín

La Rotonda: Los Estratos del Bosque: El recorrido comienza en la rotonda con una introducción a los estratos del bosque —desde el dosel hasta el sotobosque— a través de ilustraciones naturalistas del colectivo Biógrafos que presentan esta estructura como una arquitectura viva. En este punto también se destacan las 106 fotografías del ingeniero forestal Sebastián Ramírez, tomadas en bosques del Chocó, Guainía, Nariño, Huila y La Guajira, que aportan una mirada científica y sensible a la vez. Su trabajo no solo revela la diversidad visible de estos ecosistemas, sino que también pone en evidencia lo que aún no conocemos.