Terrarios: mini jardines en frasco donde la naturaleza encuentra su equilibrio

Guía para hacer terrarios en casa paso a paso

Si le gustan las plantas, hay una forma distinta de observarlas y entender cómo funciona la naturaleza: los terrarios. En estos frascos de vidrio se concentra un sistema vivo que reproduce, a pequeña escala, los ciclos que mantienen el equilibrio del planeta y que, con los cuidados adecuados, puede sostenerse durante meses o incluso años.

Por eso, para ayudarle a entender mejor cómo funcionan y cómo crear uno en casa, preparamos una infografía clara y práctica. Allí explicamos lo esencial del mundo de los terrarios y profundizamos en algunos...