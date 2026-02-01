Logo El Espectador
La Huerta
Terrarios: mini jardines en frasco donde la naturaleza encuentra su equilibrio

Un terrario no solo decora la casa: también enseña. En un solo frasco combina diseño y naturaleza convirtiéndose en una de las formas más sencillas y atractivas de traer los procesos de la vida vegetal al interior del hogar.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
01 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Guía para hacer terrarios en casa paso a paso
Foto: Colaborador/a esporadico

Si le gustan las plantas, hay una forma distinta de observarlas y entender cómo funciona la naturaleza: los terrarios. En estos frascos de vidrio se concentra un sistema vivo que reproduce, a pequeña escala, los ciclos que mantienen el equilibrio del planeta y que, con los cuidados adecuados, puede sostenerse durante meses o incluso años.

Por eso, para ayudarle a entender mejor cómo funcionan y cómo crear uno en casa, preparamos una infografía clara y práctica. Allí explicamos lo esencial del mundo de los terrarios y profundizamos en algunos...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

