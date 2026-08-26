¿Un jardín lleno de colores? Mezclar diferentes especies de flores puede no ser buena idea

Con sus colores y la forma de sus flores, la Flor Dragón no solo embellece cualquier jardín, sino que también es una planta resistente y de fácil cuidado. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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Seguro ha visto jardines donde diferentes plantas se combinan de una manera espectacular: flores de distintos colores, hojas de diferentes formas y tamaños, y una variedad que hace que todo el espacio cobre vida. Y quizá usted también ha pensado: “¿Por qué no hacer lo mismo en mi jardín o en mi huerta?” Combinar plantas puede hacer que un espacio se vea mucho más bonito, diverso y lleno de vida.

Pero aquí viene una pregunta que no siempre nos hacemos al principio: ¿Realmente es buena idea combinar plantas de diferentes especies solo para tener más variedad y colores? La respuesta no es tan sencilla como parece.

¿Se pueden cultivar flores de diferentes especies para que den más color al jardín?

La respuesta corta es: depende. Si bien es posible combinar diferentes especies de flores para darle más color y variedad al jardín, no todas las plantas son compatibles entre sí. Antes de sembrarlas juntas, es importante conocer sus necesidades de luz, riego, espacio y nutrientes. Y es que mezclar especies sin tener en cuenta estas condiciones puede generar competencia por los recursos, dificultar su cuidado e incluso favorecer la aparición de plagas y enfermedades.

Algunos de los problemas más comunes son:

1. Competencia por los recursos

Las plantas que comparten un mismo espacio pueden competir por:

Agua: algunas necesitan riegos frecuentes, mientras que otras prefieren suelos más secos.

Luz: hay especies que requieren sol directo y otras que crecen mejor en semisombra o sombra.

Nutrientes: cuando varias plantas tienen altas necesidades nutricionales, pueden competir por los recursos disponibles en el suelo.

Espacio: las especies de mayor tamaño pueden limitar el crecimiento de aquellas que necesitan más espacio o luz.

2. Alelopatía: incompatibilidad química

Algunas plantas producen y liberan sustancias naturales a través de sus raíces, hojas o restos vegetales. Este fenómeno, conocido como alelopatía, puede afectar la germinación o el crecimiento de otras especies cercanas.

Sin embargo, esto no significa que mezclar flores sea siempre perjudicial: la compatibilidad depende de las especies y de las condiciones del jardín.

Si quiere conocer más sobre la alelopatía y descubrir qué especies pueden afectar el crecimiento de otras plantas, aquí le dejamos un artículo para profundizar en el tema: Alelopatía: cómo algunas plantas afectan a otras y qué especies lo hacen

3. Plagas y enfermedades

Cuando varias especies se encuentran muy juntas, una plaga o enfermedad puede propagarse con mayor facilidad. Además, cada planta puede requerir un manejo diferente, por lo que identificar el problema y aplicar un tratamiento adecuado puede resultar más complejo.

Entonces, ¿se pueden mezclar?

Sí, pero lo recomendable es hacerlo teniendo en cuenta la compatibilidad entre las especies. Una buena combinación puede aprovechar mejor el espacio y crear un jardín más diverso y atractivo. La clave está en no sembrar de más y planificar la distribución antes de llenar el jardín de plantas.

Por eso, antes de elegir qué flores quiere sembrar, tenga en cuenta varios factores:

Planifique antes de sembrar. Haga un esquema del espacio y determine dónde recibirá más sol, dónde habrá sombra y cuánto espacio tendrá cada especie. Agrupe plantas compatibles. Ubique juntas aquellas que tengan requerimientos similares de agua, luz y suelo. Deje espacio para crecer. No intente llenar todos los espacios desde el primer día; las plantas aumentarán de tamaño con el tiempo. Elija especies según el clima. Una planta adecuada para las condiciones de su zona tendrá mayores posibilidades de crecer sana. No abuse del fertilizante. Más abono no significa necesariamente más crecimiento. Cada especie tiene necesidades diferentes. Observe su jardín. Las hojas, el crecimiento y el estado general de las plantas pueden darle pistas sobre si necesitan más o menos agua, luz o nutrientes.

Finalmente, un jardín no tiene que seguir una distribución rígida. Las tendencias actuales apuestan por espacios más naturales y espontáneos, con diferentes alturas, texturas y colores que den la sensación de estar frente a un pequeño bosque, en lugar de una composición completamente geométrica.

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