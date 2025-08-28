No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Huerta
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Una suculenta que brilla? La apuesta por crear plantas luminosas

Las plantas ya nos ayudan de innumerables maneras: nos alimentan, nos visten y nos proporcionan el aire que respiramos. Algún día, también podrían ayudarnos a encontrar el camino al baño en la noche.

Cara Giaimo | The New York Times
28 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
En una imagen sin fecha proporcionada por Liu et al., Matter, las suculentas brillan en diferentes colores tras ser infundidas con partículas de fósforo que absorben y liberan luz lentamente.
En una imagen sin fecha proporcionada por Liu et al., Matter, las suculentas brillan en diferentes colores tras ser infundidas con partículas de fósforo que absorben y liberan luz lentamente.
Foto: NYT - LIU ET AL., MATTER

En un artículo publicado el miércoles en la revista Matter, investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China describen cómo crearon plantas que brillan en la oscuridad inyectando materiales sintéticos en los tejidos de suculentas vivas. Estas plantas biónicas pueden emitir luz de varios colores y “recargarse” con la exposición a la luz. Pero aún no están listas para el horario estelar (o la hora de acostarse).

Las suculentas se iluminaron en el Laboratorio Clave de Materiales de Base Biológica y Energía de la universidad. Los...

Por Cara Giaimo | The New York Times

Temas recomendados:

Estilo de Vida

La Huerta

suculentas que brillan

plantas que brillan en la oscuridad

PremiumEE

plantas luminosas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar