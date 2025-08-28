¿Una suculenta que brilla? La apuesta por crear plantas luminosas

En una imagen sin fecha proporcionada por Liu et al., Matter, las suculentas brillan en diferentes colores tras ser infundidas con partículas de fósforo que absorben y liberan luz lentamente. Foto: NYT - LIU ET AL., MATTER

En un artículo publicado el miércoles en la revista Matter, investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China describen cómo crearon plantas que brillan en la oscuridad inyectando materiales sintéticos en los tejidos de suculentas vivas. Estas plantas biónicas pueden emitir luz de varios colores y “recargarse” con la exposición a la luz. Pero aún no están listas para el horario estelar (o la hora de acostarse).

Las suculentas se iluminaron en el Laboratorio Clave de Materiales de Base Biológica y Energía de la universidad. Los...