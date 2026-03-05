¿Va a vivir solo? Cinco plantas resistentes que casi no requieren cuidados

La cinta es una planta relativamente pequeña que no supera los 60 centímetros de altura. Foto: Getty Images/iStockphoto - yaoinlove

Mudarse a un nuevo apartamento suele ser el comienzo de muchas decisiones: cómo organizar los espacios, qué estilo darle al lugar y qué detalles pueden hacerlo sentir realmente como un hogar. En ese proceso, las plantas suelen convertirse en una de las opciones favoritas para decorar, pues aportan frescura, color y una sensación de vida que transforma cualquier rincón.

Sin embargo, no todo el mundo tiene experiencia en jardinería. Entre la rutina diaria y el olvido ocasional del riego, mantener plantas puede parecer un reto. La buena noticia es que existen especies resistentes que requieren muy pocos cuidados y pueden adaptarse fácilmente a la vida en interiores. Estas son algunas plantas ideales para quienes quieren comenzar a decorar con verde sin complicarse demasiado.

Mala Madre

La Chlorophytum comosum, conocida como cinta, malamadre, lazo de amor o planta araña, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Aunque su nombre puede sonar poco amable, en realidad es una de las especies más agradecidas para tener en casa. Se caracteriza por sus largas hojas verdes con franjas blancas que crecen en forma de roseta y por sus estolones colgantes, lo que la convierte en una opción ideal para macetas colgantes.

Es una planta perfecta para principiantes, ya que se adapta bien a distintas condiciones de luz y no requiere cuidados complejos. Prefiere espacios con luz abundante pero indirecta; el riego debe ser moderado, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcar, y es importante que la maceta tenga buen drenaje para evitar que sus raíces se pudran.

Lengua de suegra

La clásica de clásicas: la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una de las plantas más comunes en hogares y oficinas, sobre todo por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas alargadas y rígidas, que recuerdan la forma de una lengua, presentan tonos verdes con variaciones entre el centro y los bordes, lo que la convierte en una planta muy decorativa.

Una de sus grandes ventajas es que requiere muy pocos cuidados. Prefiere lugares con buena iluminación, aunque también puede adaptarse a espacios con menos luz. El riego debe ser moderado: lo ideal es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regarla, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. No necesita poda regular, pero sí conviene retirar las hojas secas y, ocasionalmente, trasplantarla si la matera se queda pequeña para que sus raíces puedan desarrollarse mejor.

Anturio

¿Quiere color en su casa apenas se mude? El anturio puede ser una de las mejores opciones para lograrlo. Esta planta destaca por sus flores brillantes y elegantes que, aunque muchos confunden con pétalos, en realidad son brácteas que rodean una pequeña espiga central. La variedad más conocida luce un rojo intenso, pero también existen anturios con tonalidades blancas, rosadas e incluso amarillas, capaces de llenar de vida cualquier rincón del hogar. A pesar de su apariencia exótica, es una planta sorprendentemente sencilla de cuidar, por lo que resulta ideal para quienes comienzan a tener plantas.

El anturio se adapta mejor a los espacios interiores, especialmente en lugares bien iluminados pero sin exposición directa al sol, ya que sus hojas pueden quemarse. En cuanto al riego, lo ideal es hacerlo una vez por semana y en pequeñas cantidades, procurando que el sustrato permanezca húmedo sin llegar a encharcarse, para evitar hongos o pudrición de raíces. Una matera con buen drenaje, retirar las hojas secas y limpiar ocasionalmente su follaje con un paño húmedo son cuidados simples que ayudan a mantener esta planta sana y con su característico brillo.

Calathea

La calathea, también conocida como planta de la oración, es una de las especies más llamativas para decorar interiores gracias a la increíble variedad de formas y colores en sus hojas. Su apodo proviene de un curioso movimiento natural: por las noches sus hojas se pliegan hacia arriba, como si estuvieran en oración, y al amanecer vuelven a abrirse con la llegada de la luz. Este comportamiento, sumado a su apariencia tropical, la convierte en una planta muy apreciada para dar vida y personalidad a los espacios del hogar.

Eso sí, aquí le pondremos un poco más de dificultad, pero solo un poco. Y es que esta planta prefiere lugares con luz indirecta o semisombra, temperaturas templadas entre 18 y 26 °C y el riego debe mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando siempre el encharcamiento. Es recomendable usar materas con buen drenaje y rociar ocasionalmente sus hojas para imitar las condiciones de su hábitat natural.

Suculenta

Las suculentas se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes quieren tener plantas en casa sin complicarse demasiado con su cuidado. Su popularidad se debe a varias razones: ocupan poco espacio, existen en una enorme variedad de formas y texturas y, sobre todo, requieren muy poco mantenimiento. Sus hojas carnosas les permiten almacenar agua, lo que les ayuda a resistir periodos de sequía y las convierte en una alternativa ideal para quienes suelen olvidar el riego.

En cuanto a cuidados, las suculentas necesitan poco riego y buen drenaje. En general, basta con regarlas una vez por semana o incluso con menos frecuencia, procurando que el sustrato no se encharque. Lo ideal es dirigir el agua hacia la tierra y no sobre las hojas, ya que la humedad excesiva puede favorecer la aparición de hongos. También prefieren espacios bien iluminados, cerca de ventanas donde reciban luz abundante, pero sin exposición prolongada al sol directo.

