Vacaciones científicas en el Jardín Botánico de Bogotá en Semana Santa: ¿Cómo ir?

Con cerca de 20 hectáreas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis es el principal refugio de biodiversidad de Bogotá, donde se conservan alrededor de 2.000 especies de plantas y decenas de especies de aves representativas de los ecosistemas andinos y de páramo. Los visitantes pueden recorrer los diferentes senderos, además de espacios como el tropicario más grande de Colombia, un espacio destinado a la conservación de especies de distintos ecosistemas del país, La Huerta Madre, el jardín de las rosas y participar en actividades educativas que se realizan a diario para acercar la ciencia y la naturaleza a todos. Foto: Jardín Botánico de Bogotá

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En Semana Santa, para quienes buscan un plan en la ciudad que entretenga y, al mismo tiempo, eduque a los más pequeños, el programa Vacaciones Científicas se presenta como una excelente opción para compartir en familia. Dirigido a niños y niñas entre los 5 y los 12 años, esta propuesta invita a explorar, jugar y aprender de manera creativa durante el receso escolar.

La iniciativa, organizada por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, se desarrollará del 30 de marzo al 1 de abril y ofrecerá a los bogotanos una experiencia cercana con la naturaleza y los entornos verdes de la ciudad. A lo largo de la jornada, los niños podrán interactuar de manera directa con la diversidad de plantas, conocer sus cuidados y manejo, así como descubrir el papel fundamental de los polinizadores en los ecosistemas.

¿Qué podrá encontrar en esta actividad?

Flore-siendo entre colores y palabras es una experiencia diseñada para conectar a los participantes con la naturaleza a través del arte, explorando sus formas, aromas y colores. En este espacio, las plantas se convierten en inspiración para crear historias, poemas y reflexiones que exaltan la belleza y la importancia de nuestra biodiversidad.

La actividad promueve la creatividad, fortalece la conciencia sobre el medio ambiente y fomenta el disfrute pleno de cada detalle del entorno.

Dentro de la programación se encuentra la actividad Carrera de polinizadores, una experiencia dinámica que permite comprender el papel fundamental que cumplen estos organismos en los ecosistemas urbanos. A través del movimiento, el trabajo en equipo y diversos retos, los participantes recrean el recorrido de insectos, aves y mamíferos, incentivando valores como la cooperación y el cuidado de los jardines y las coberturas vegetales.

Asimismo, Médicos del Bosque es un ejercicio educativo que despierta la curiosidad científica y refuerza el compromiso con el cuidado de las plantas. En esta actividad, los participantes asumen el rol de guardianes del bosque, identificando problemáticas como plagas, enfermedades, sequía y cambio climático, y proponiendo soluciones para la conservación de los entornos vegetales en contextos urbanos.

Se trata de una experiencia integral que combina creatividad, juego y aprendizaje, invitando a niñas y niños a convertirse en agentes activos en la protección de la biodiversidad, fortaleciendo el trabajo en equipo y el vínculo con la naturaleza.

Actividades y fechas:

31 de marzo, 9:00 a. m. – 12:00 m.: Carrera de polinizadores

1 de abril, 9:00 a. m. – 12:00 m.: Médicos del Bosque

¿Cómo puede ir?

Para participar en las Vacaciones Científicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, las inscripciones deben realizarse de manera presencial. El pago correspondiente también se efectúa directamente en la taquilla del Jardín. Las tarifas son las siguientes: $36.600 + IVA por sesión.

Es necesario que cuando se presente a la jornada, muestre la fotocopia del documento de identidad del niño o niña y el certificado vigente de afiliación a la EPS. En la entrada del Jardín, un profesional del equipo de Educación Ambiental entregará el formulario de inscripción para ser diligenciado. También es posible adelantar el proceso de forma virtual: se debe llenar el formulario en línea, descargar los formatos requeridos (registro médico y acta de compromiso), imprimirlos y entregarlos en físico el día de la actividad.

Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda, botas de caucho o calzado adecuado, una capa para la lluvia y un refrigerio. No está permitido llevar juguetes ni objetos de valor. Además, para preservar el ecosistema del Jardín, no se permite el ingreso de mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas ni personas en estado de embriaguez. El consumo de alimentos solo está autorizado en la plazoleta dispuesta para tal fin, donde también se debe hacer una correcta disposición de residuos.

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