¿Vale la pena usar miel en las plantas? Esto es lo que debe saber

Cuando se habla de remedios caseros para las plantas, abundan las fórmulas casi milagrosas: que si tal ingrediente las revive en días, que si otro las hace florecer como nunca. Entre esos consejos que han ganado popularidad recientemente está la miel. Pero, ¿realmente funciona o es solo otro mito del jardín? Vamos a revisarlo con calma.

Como siempre en esta serie, comenzamos con la respuesta corta: no, es mejor no usarla de forma generalizada.

¿Sirve la miel en las plantas?

La miel es, básicamente, una alta concentración de azúcares producida por las abejas a partir del néctar. Es combustible biológico diseñado para sostener el metabolismo de estos insectos, no para nutrir plantas. De ahí nace la confusión: si el azúcar “da energía”, ¿por qué no podría revivir una planta débil? El problema es que las plantas no se alimentan de azúcar externo; producen sus propios azúcares mediante la fotosíntesis.

Aplicarla en el sustrato puede alterar la absorción de agua, nutrientes y pH, además de favorecer la proliferación de hongos, bacterias e insectos.

Como explica Edgar Burgos, comerciante del Mercado Nacional de Plantas en el barrio Samper Mendoza, el azúcar puede usarse en jardinería, pero en contextos muy específicos, como favorecer la adherencia en ciertos injertos. No se trata de regar con miel, sino de aplicaciones técnicas y controladas.

¿Y para enraizar esquejes?

Aquí es donde la conversación se matiza. La Revista de la Sociedad Australiana de Plantas Nativas de la región de Canberra menciona que la miel —especialmente la miel cruda pura— se ha usado como estimulante popular de enraizamiento en esquejes. No porque tenga hormonas como el ácido indol-3-acético (IAA), que sí están presentes en enraizantes comerciales, sino por sus propiedades antimicrobianas.

La miel cruda tiene efecto antiséptico, antibacteriano y antifúngico, lo que puede proteger el esqueje de patógenos mientras desarrolla raíces. Es decir, no estimula directamente la raíz, pero puede reducir el riesgo de pudrición en el proceso. Sin embargo, no todas las mieles son iguales: la miel pasteurizada o adulterada con agua azucarada pierde gran parte de esas propiedades.

Tenga en cuenta que, de hecho, muchos esquejes —especialmente de madera blanda— enraízan sin necesidad de miel ni hormonas. Sin embargo, si quiere asegurarse, los enraizantes comerciales ofrecen mayor uniformidad y rapidez. Además, el uso de miel en medios no inertes puede afectar microorganismos benéficos del suelo, como micorrizas, esenciales para el desarrollo saludable de muchas plantas.

¿Y para atraer polinizadores?

Otro argumento frecuente es usar miel o soluciones azucaradas para atraer abejas o colibríes en invernaderos. El método consiste en atomizar agua con azúcar sobre las plantas para simular néctar. Puede funcionar en ciertos casos controlados, muy controlados, pero su efectividad depende de múltiples factores: especie vegetal, condiciones ambientales y disponibilidad de polinizadores.

Además, ofrecer azúcar o miel artificial a las abejas o las aves no es lo ideal. Estos necesitan néctar y polen para una nutrición completa. Soluciones azucaradas pueden ser un apoyo puntual en situaciones de emergencia, pero no sustituyen su alimentación natural y, en algunos casos, incluso pueden afectar su aparato bucal si no están correctamente formuladas.

Entonces, ¿qué conclusión queda?

La miel no es un fertilizante ni un revitalizante mágico. Puede tener aplicaciones muy puntuales, pero no reemplaza hormonas de enraizamiento ni mejora la nutrición de la planta. Por lo que es mejor no usar estos remedios caseros que pueden dañar o empeorar su planta.

Y usted, ¿ha usado otro remedio casero o lo ha escuchado? Lo leemos.

