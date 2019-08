La paradoja de la industria plástica

none

Lo más urgente es evitar que los plásticos terminen en el ambiente. Esto ocurre cuando no se cuenta con adecuados esquemas de recolección de aseo debido a falta de cobertura o puntos de disposición final inapropiados —como los botaderos a cielo abierto—, o sencillamente cuando las personas, por falta de cultura, disponen sus residuos en la calle, en playas, quebradas u otros.

La solución a la adecuada gestión de los residuos plásticos no es única, ni su responsabilidad recae exclusivamente sobre un actor particular u otro. Por lo contario, involucra diferentes estamentos y requiere cambios y acciones sobre todos los eslabones necesarios para el cierre de ciclo de los productos.

Incluso en términos ambientales, el plástico ofrece diversas soluciones por ser un material muy liviano, eficiente y de bajo costo que, como ningún otro, evita el desperdicio de los alimentos a través de los empaques, disminuye el consumo de combustibles en el transporte, reduce la proliferación de enfermedades, y asegura condiciones de higiene e inocuidad en los artículos que se consumen. En muchos casos, no tiene sustituto, y en otros, el sustito tiene desventajas económicas o ambientales. Reemplazar el plástico por otros materiales significaría incrementar 2, 3 o más veces el costo de los empaques, 5 veces el costo del transporte y al menos 4 veces los costos ambientales.

Por otra parte, la industria plástica es cada vez más crucial en las diferentes actividades del mundo moderno y en las nuevas tecnologías. El plástico se encuentra en aviones, en automóviles, en impresiones 3D, en miles de instrumentos y aplicaciones médicas, en equipos para la generación de energías no convencionales, en celulares y casi todos los aparatos electrónicos y de información, en empaques para preservar la vida verde de alimentos y bebidas, en equipos para proteger a las personas, en viviendas, en acueductos, entre muchos otros.