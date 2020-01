¡La pobreza!, la realidad invisibilizada del aborto

Son muchas más las causas que están relacionadas con la pobreza que generan en las mujeres embarazos no deseados, que no dependen de su voluntad y son determinados por sus contextos. La violencia sexual es mayor en mujeres pobres, de acuerdo al informe sobre desarrollo humano de 2016, en el mundo un tercio de las mujeres manifiesta haber experimentado violencia sexual. Una de cada tres mujeres declara que fue agredida sexual o físicamente por su compañero, y en una de cada dos mujeres asesinadas el autor fue su compañero sentimental, a diferencia de la población masculino donde esto se dio en uno de cada 20 casos.

Lo anterior se sustenta aún más en el informe de Naciones Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Las mujeres del mundo 2016: tendencias y estadísticas), en el que se estableció que el acceso a anticonceptivos en las mujeres de 15 a 45 años es del 20% en continentes como América Latina y África, así que el argumento ligeramente usado por algunas personas y organizaciones respecto a que las mujeres “quedan embarazadas por irresponsables por no cuidarse”, y no por las condiciones sociales y económicas de su contexto, están desinformadas y desconocen una realidad que pide a gritos no ser invisibilizada.

En Colombia, la situación para las mujeres no es mejor que a nivel global. La pobreza es una condición que viven cotidianamente y es causada por varios factores. Según la ONU y una investigación del Banco Mundial, las mujeres en Colombia dedican semanalmente entre 48 a 53 horas al trabajo no remunerado. Además, el 50.6 % de las mujeres tiene un trabajo formal, en contraste con el 76.7% de hombres, y la tasa de ocupación de las mujeres es de 48,5%, mientras que la de los hombres fue de 71,2 %, es decir, una diferencia de 22,7 puntos porcentuales.