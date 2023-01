(Fotos) 10 cosas que odian los perros y los gatos y que usted, quizás, no sabía

Caricias en la cara y alzarlos: sí, aunque suene extraño, este comportamiento también lo odian algunos caninos. Sin embargo, si sus perros no se alejan al acariciarlos, significa que les gusta. Si ven resistencia, es mejor que no lo hagan porque para ellos puede ser una invasión del espacio personal. Por otro lado, si toman a sus gatos en brazos y notan que no están cómodos, pues intentan bajarse por todos los medios, no los retengan. Lo peor es cuando los alzan patas arriba, pues en esta postura están vulnerables.

Foto: Pexels