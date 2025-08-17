No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

La Red Zoocial
17 de agosto de 2025 - 07:30 p. m.

15 años dedicados a salvar vidas: así es la labor de Peluditos con Futuro

Con más de 200 perros y gatos, esta fundación ha transformado el bienestar animal en Cundinamarca. Uno de sus creadores nos cuenta cómo comenzó todo y los retos que han enfrentado a lo largo de esta larga trayectoria

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Mariana Álvarez Barrero

Mariana Álvarez Barrero

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Expopet 2025

Peluditos con futuro

Adopción

Fundación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar