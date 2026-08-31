32 animales sobrevivientes de un incendio buscan voluntarios que apoyen su recuperación

Tras perder su refugio en un incendio, 32 animales en Girardota convocan voluntarios para su atención diaria Foto: Los Nuevos de la Cuadra

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Tras el incendio ocurrido el pasado lunes 24 de agosto en el municipio de Girardota, un grupo de 32 animales logró sobrevivir al fuego que destruyó por completo su albergue. Actualmente, los gatos y perros nos se encuentran en un espacio temporal mientras se gestiona la reconstrucción de su hogar.

Bajo el colectivo denominado “Los Nuevos de la Cuadra”, los encargados de la atención de los sobrevivientes iniciaron una convocatoria abierta para vincular voluntarios que apoyen de manera activa en las labores diarias de cuidado y mantenimiento.

La iniciativa busca personas proactivas, responsables y con vocación de servicio para asumir tareas operativas esenciales como la limpieza de espacios, el aseo de cobijas, la alimentación, el baño de las mascotas y la administración de medicamentos.

La organización enfatiza que el voluntariado requiere un compromiso real con el trabajo de campo y la asistencia integral de los animales durante esta etapa de contingencia.

Quienes deseen vincularse a esta causa y aportar su tiempo al proceso de recuperación de los 32 sobrevivientes pueden ponerse en contacto directo con el colectivo a través de sus canales de atención.

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