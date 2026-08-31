Publicidad

Home

La Red Zoocial

32 animales sobrevivientes de un incendio buscan voluntarios que apoyen su recuperación

La iniciativa busca personas proactivas, responsables y con vocación de servicio para asumir tareas operativas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
31 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Tras perder su refugio en un incendio, 32 animales en Girardota convocan voluntarios para su atención diaria
Tras perder su refugio en un incendio, 32 animales en Girardota convocan voluntarios para su atención diaria
Foto: Los Nuevos de la Cuadra
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras el incendio ocurrido el pasado lunes 24 de agosto en el municipio de Girardota, un grupo de 32 animales logró sobrevivir al fuego que destruyó por completo su albergue. Actualmente, los gatos y perros nos se encuentran en un espacio temporal mientras se gestiona la reconstrucción de su hogar.

Bajo el colectivo denominado “Los Nuevos de la Cuadra”, los encargados de la atención de los sobrevivientes iniciaron una convocatoria abierta para vincular voluntarios que apoyen de manera activa en las labores diarias de cuidado y mantenimiento.

La iniciativa busca personas proactivas, responsables y con vocación de servicio para asumir tareas operativas esenciales como la limpieza de espacios, el aseo de cobijas, la alimentación, el baño de las mascotas y la administración de medicamentos.

La organización enfatiza que el voluntariado requiere un compromiso real con el trabajo de campo y la asistencia integral de los animales durante esta etapa de contingencia.

Quienes deseen vincularse a esta causa y aportar su tiempo al proceso de recuperación de los 32 sobrevivientes pueden ponerse en contacto directo con el colectivo a través de sus canales de atención.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

perro

gato

voluntarios

recuperación

incendio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.