Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

A puerta cerrada: las barreras para sancionar el maltrato animal en los hogares colombianos

Entre el silencio, la falta de pruebas y el temor de los veterinarios a denunciar, la impunidad sigue ganando terreno en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
25 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Las fallas en la detección del maltrato animal bajo la Ley 2455.
Las fallas en la detección del maltrato animal bajo la Ley 2455.
Foto: Fundación Pasos de Amor

La Ley Ángel fue sancionada como la Ley 2455 el 18 de abril de 2025 en Colombia. Esta normativa nació con el objetivo de fortalecer la judicialización de los maltratadores y endurecer los castigos frente a los actos de crueldad hacia los animales en el territorio nacional.

Sin embargo, a pesar de este importante hito legislativo, la aplicación de la norma enfrenta complejos vacíos prácticos, institucionales y culturales que dificultan que la justicia se materialice de manera efectiva.

Pero hay que entender mejor el camino. El marco normativo...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Premium EE

Contenido exclusivo

Maltrato animal

Bienestar animal

Ley Ángel

Colombia

Leyes

Violencia

Sentencia

Juicio

Cárcel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.