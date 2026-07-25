A puerta cerrada: las barreras para sancionar el maltrato animal en los hogares colombianos

Las fallas en la detección del maltrato animal bajo la Ley 2455. Foto: Fundación Pasos de Amor

La Ley Ángel fue sancionada como la Ley 2455 el 18 de abril de 2025 en Colombia. Esta normativa nació con el objetivo de fortalecer la judicialización de los maltratadores y endurecer los castigos frente a los actos de crueldad hacia los animales en el territorio nacional.

Sin embargo, a pesar de este importante hito legislativo, la aplicación de la norma enfrenta complejos vacíos prácticos, institucionales y culturales que dificultan que la justicia se materialice de manera efectiva.

Pero hay que entender mejor el camino. El marco normativo...