“A punto de morir”: Frank Cuesta fue atacado por un animal en un santuario de Tailandia

El sueño de Frank Cuesta, naturalista, extenista, presentador de televisión y youtuber, se hizo realidad cuando empezó a trabajar por el bienestar de los animales. Por ello, decidió instalarse en Tailandia y unirse al Santuario Libertad, que acoge, cuida y reintegra en la naturaleza a un gran número de especies, con el objetivo de facilitarles el bienestar en su hábitat.

Aunque a simple vista puede parecer una labor satisfactoria, existen veces en las que se complica. Como se ve en el último post compartido por Cuesta en su canal de YouTube, pues se ve el ataque que ha sufrido por parte de un animal salvaje, que, según él, pudo costarle la vida.

“A punto de morir hoy”, se titula el video, en el que se explica que lo sucedido no es culpa del mamífero, sino suya, pues no calculó bien los riesgos y las distancias. En la grabación, que dura varios minutos, además, se observa cómo él se mete a un río para acercarse a un ciervo adulto y a tres crías.

Asustados, los más pequeños se apartaron de él. Sin embargo, el macho lo embistió con fuerza y lo golpeó contra la ladera de la montaña. Al darse cuenta de que estaba en grave peligro, por la cornamenta del animal, Cuesta intentó sujetarle las astas y separarlas de su cuerpo. Sin embargo, el animal continúo arremetiendo contra él.

Horas después de lo sucedido y tras volver del hospital, el youtuber abrió un directo en Twitch comentando su estado de salud después del ataque. Al parecer, Frank está en buen estado de salud y el ataque del animal causó un par de costillas rotas, además de varios rasguños.

Asimismo, el afectado ha comentado que está vivo por la reacción que tuvo en el momento, porque no es la primera vez que le ataca un ciervo. “La razón por la que estoy vivo es por cómo he reaccionado. Yo he reaccionado antes de que él me enganchase, si él me engancha y yo no reacciono antes, me mata”, comentó Cuesta.

Al rato del ataque, Cuesta empezó a sentir que no podía respirar bien y decidió ir al hospital, donde le diagnosticaron dos costillas rotas: “Por los síntomas ya sabía que había una costilla rota, pero bueno, en este caso hay dos costillas rotas”, dijo.

