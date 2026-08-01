Abogados colombianos dedican su trabajo a defender a los animales víctimas del maltrato

La organización acompaña procesos penales, acciones constitucionales y asesorías jurídicas para familias que buscan justicia en casos de maltrato animal.
Foto: Alcaldía de Bogotá
La historia de Alegato, la primera red de abogadas y abogados especializados en la defensa y protección jurídica de los animales en Colombia, no comenzó con la firma de un acta. Para Juliana Franco, directora nacional de la red, el origen del proyecto se remonta a su infancia, cuando descubrió que el sufrimiento de los animales le generaba preguntas para las que entonces no encontraba respuestas. Años después, el Derecho le permitiría convertir esa sensibilidad en una herramienta para defenderlos.
“Si hoy me preguntan cómo nació Alegato, yo...
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
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