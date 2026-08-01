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Abogados colombianos dedican su trabajo a defender a los animales víctimas del maltrato

Una red integrada por abogados, estudiantes de Derecho, médicos veterinarios, líderes animalistas y ciudadanos trabaja desde distintas regiones de Colombia para brindar acompañamiento jurídico en casos de maltrato animal.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
01 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
La organización acompaña procesos penales, acciones constitucionales y asesorías jurídicas para familias que buscan justicia en casos de maltrato animal.
La organización acompaña procesos penales, acciones constitucionales y asesorías jurídicas para familias que buscan justicia en casos de maltrato animal.
Foto: Alcaldía de Bogotá

La historia de Alegato, la primera red de abogadas y abogados especializados en la defensa y protección jurídica de los animales en Colombia, no comenzó con la firma de un acta. Para Juliana Franco, directora nacional de la red, el origen del proyecto se remonta a su infancia, cuando descubrió que el sufrimiento de los animales le generaba preguntas para las que entonces no encontraba respuestas. Años después, el Derecho le permitiría convertir esa sensibilidad en una herramienta para defenderlos.

“Si hoy me preguntan cómo nació Alegato, yo...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

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