Además de perros y gatos, ¿qué otras mascotas se permiten legalmente en Colombia?

Algunos animales poco convencionales llegan al mercado humano gracias a que son víctimas del tráfico de fauna, en donde son maltratados, heridos e incluso asesinados. Foto: Pexels

Recolectar animales de colores extravagantes se ha convertido en una “moda” por parte de algunos propietarios. No obstante, además del daño físico y psicológico que sufren ellos cuando no están en su hábitat, tenerlos como propiedad puede acarrear en graves sanciones. La Red Zoocial entrevistó a Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín, para determinar las principales razones por las cuales los animales silvestres y exóticos deben quedarse en los bosques y selvas.

Existen distintos grupos de animales, los domésticos, silvestres y exóticos. En primer lugar, están los animales de compañía. Ellos experimentaron una domesticación por parte del ser humano, a través de la evolución y prestan algún servicio para la sociedad. Entre estos, se incluyen los perros, gatos, caballos, conejos, gallinas, vacas y otros animales que “pueden servir como alimento, compañía o funcionar para cargar elementos para nosotros”.

En segundo lugar, están los silvestres: ellos no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. “Pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. La palabra silvestre se refiere a que viven en el medio natural”, explica la veterinaria.

Por último, los animales exóticos son silvestres en otros países. “No son colombianos, son extranjeros. Los animales silvestres no pueden ser mascotas en Colombia, ellos están a cargo del Gobierno colombiano y son de todos”, afirma Luz Rodríguez. Entre las principales razones para prohibir que sean animales de compañía, se encuentran:

Que, al no estar domesticados, su condición natural no es estar en una jaula o acompañando a un ser humano. Cumplen papeles esenciales y específicos en la naturaleza. Cada uno de estos animales, desde el insecto más pequeño hasta el más grande, tienen una función en el ecosistema y en la naturaleza. Todas esas funciones se juntan para un objetivo común, que es la conservación. “Ellos hacen que sigamos teniendo bosques, agua, suelos fértiles, aire, etcétera. Por ello, al sacarlos del ecosistema, se afectan los procesos naturales que también benefician a los seres humanos”, dice la veterinaria.

Uno de los motivos más importantes para evitar adoptar animales silvestres es que el tráfico de fauna es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Comprarlos o “rescatarlos” es apoyar una actividad ilegal, agresiva e incluso mortal para ellos. “Los traficantes que cogen estos animales en los bosques atrapan masivamente un montón de ellos, de los cuales, entre 10, sobrevive 1, y ese es el que te venden”. Según el Ministerio de Ambiente, entre enero y octubre de 2022, en Colombia fueron incautados 12.404 animales que iban a ser traficados.

Por último, sus características físicas y sus instintos hacen que estos animales no se puedan acostumbrar a vivir con seres humanos. “Incluso si criamos desde pequeño a un animal silvestre, estamos impidiendo que desarrollen sus comportamientos naturales”, afirma Luz Rodríguez.

Las “mascotas no convencionales” incluyen animales como palomas, pavos reales, gallinas, minipigs, hurones, conejos, lagartos exóticos, erizos africanos, entre otros. Si bien tener estos animales no es ilegal, el hospedarlos en hogares puede derivar en problemas, por lo que varios terminan abandonados, mal alimentados o con cuidados que no son adecuados. Entre los problemas que pueden traer, se incluyen patógenos que afecten a la fauna nativa o que dañan al resto del ecosistema

“Hurones o erizos africanos pueden convertirse en animales exóticos e invasores, son animales que son de Colombia y que terminaron en nuestro ecosistema y esto causa bastantes daños al resto de los animales y al ambiente en sí”, indica Rodríguez.

Cabe resaltar que las “mascotas no convencionales” son legales en otros países, pero en Colombia no hay una regulación clara. Por ello, los expertos recomiendan asesorarse con el Ministerio del Ambiente o el Instituto Colombiano Agropecuario y así no realizar una compra ilegal por desconocimiento. Si tiene este tipo de mascotas en la casa, los expertos recomiendan esterilizarlos, castrarlos, vacunarlos y asesorarse bien de médicos veterinarios. En la actualidad, existen varios médicos especialistas en mascotas no convencionales, a los que se les puede pedir ayuda.

El Instituto Colombiano Agropecuario asegura que para la importación de aves y otras mascotas poco convencionales (hurones, conejos, chinchillas, hámster, cobayos y jerbos), se debe cumplir con los requisitos sanitarios que pueden leerse en la Resolución No 1862 de junio 2008, la Resolución No 842 de febrero de 2010 y en la Resolución 10860 de septiembre de 2017. En estos documentos, también se establecen los requerimientos para entrar o sacar animales del país.

🦜Mascotas que se permiten legalmente en Colombia

Animales domésticos, que se crían y conviven con sus propietarios, además de no pertenecer a la fauna silvestre, pueden ser mascotas en Colombia. Estos son los principales.

-Gatos

-Perros

-Conejos

-Caballos

-Gallinas

-Vacas

-Pavo real y pavo común

-Hámsters

-Algunas aves (pericos australianos, canarios, entre otros)

-Patos

Para el caso de las mascotas no convencionales, como palomas, pavos reales, gallinas, minipigs, hurones, conejos, lagartos exóticos, erizos africanos, entre otros, se recomienda tener una asesoría cuidadosa por parte de veterinarios especializados en ellos.

