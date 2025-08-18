No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
18 de agosto de 2025 - 03:30 p. m.

Adopta un perro adulto: la invitación de la fundación Callejeros de Fontibón

La fundación Callejeros de Fontibón continúa con su labor de rescatar animales en condición de calle y busca familias dispuestas a brindarles un hogar. Actualmente, tienen entre 38 y 40 perros y gatos, todos esterilizados, vacunados y con identificación. Su llamado más especial es a adoptar un perro adulto, pues son los que más difícilmente encuentran familia.

Ana Vega

Ana Vega

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

