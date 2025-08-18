Adopta un perro adulto: la invitación de la fundación Callejeros de Fontibón

La fundación Callejeros de Fontibón continúa con su labor de rescatar animales en condición de calle y busca familias dispuestas a brindarles un hogar. Actualmente, tienen entre 38 y 40 perros y gatos, todos esterilizados, vacunados y con identificación. Su llamado más especial es a adoptar un perro adulto, pues son los que más difícilmente encuentran familia.